Im Kampf um die Zukunft des Euros haben die Euroländer ein bis zu 750 Milliarden Euro umfassendes Rettungsprogramm aufgelegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) flankiert das Paket mit dem für sie ungewöhnlichen Beschluss , Anleihen schwer angeschlagener Eurostaaten aufzukaufen. Dies hatte sie bisher abgelehnt.

Woher kommt die Kehrtwende?

Die Euroländer und die EZB reagieren mit den Maßnahmen auf den gewaltigen Anstieg der Renditen von Staatsanleihen in den vergangenen Wochen. Angesichts drohender Zahlungsprobleme Griechenlands waren zunächst die Zinsen auf griechische Papiere kräftig gestiegen. An den Finanzmärkten wuchs aber auch die Sorge, dass in Portugal und Spanien ebenfalls ein Zahlungsausfall droht, also sprangen auch deren Risikoaufschläge nach oben.

In der schwersten Krise des Euro seit Gründung der Währungsunion zeigen die Euro-Staaten Geschlossenheit: Um den Verfall der gemeinsamen Währung zu stoppen, haben die Finanzminister der 16 Euroländer ein nie dagewesenes Auffangnetz beschlossen.



Die EU-Kommission weitet die bereits an Nicht-Euroländer (Ungarn, Lettland und Rumänien) geleisteten Hilfen kurzfristig auf Mitglieder des Währungsraums aus. Dazu wird der Topf von derzeit 50 Milliarden auf 60 Milliarden Euro aufgestockt.



Zudem schafft die Euro-Zone ein völlig neues Instrument: Eine Gesellschaft unter Aufsicht der EU-Kommission kann im Namen aller 16 Euroländer Geld am Markt leihen und den Kredit an finanzschwache Staaten weitergeben. Die Euroländer selbst treten dabei als Bürgen auf. Die Finanzminister einigten sich auf einen Finanzrahmen für diese Zweckgesellschaft von bis zu 440 Milliarden Euro. Der Rettungsschirm wird ergänzt um Finanzhilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in einer Höhe von bis zu 250 Milliarden Euro. Rechtsgrundlage Die Rechtsgrundlage für die Zweckgesellschaft muss noch geschaffen werden, in Deutschland ist hierfür ein Gesetz notwendig. Mit dem Notfallplan setzen die Euro-Staaten das im EU-Vertrag festgeschriebene Verbot der Schuldenhaftung außer Kraft. Die Länder berufen sich als Grundlage für den neuen Mechanismus aber auf Artikel 122 des Lissabon-Vertrages.



Dieser erlaubt finanziellen Beistand "aufgrund von außergewöhnlichen Ereignissen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen". Darunter fällt also offenbar auch die Attacke gegen den Euro, welche die Politik in den vergangenen Tagen als Schuldige der akuten Krise ausgemacht hat. EZB Die Europäische Zentralbank (EZB) flankiert die Vorkehrungen durch den Aufkauf von Staatsanleihen der Euroländer. Der EU-Vertrag schließt ausdrücklich aus, dass die Notenbanken direkt Staatsanleihen kaufen – die EZB kann die Papiere also nur am Sekundärmarkt erwerben. Über den Umfang der Interventionen, zu denen noch umfangreiche Stützungsmaßnahmen für den Geldmarkt und das Bankensystem kommen, entscheidet der EZB-Rat. Die Zentralbank pocht aber auf ihre Unabhängigkeit. Insbesondere wegen Inflationsrisiken hatte sich die EZB lange gegen Eingriffe dieser Art gewehrt. Konsolidierung Die Finanzminister vereinbarten, künftig noch strenger auf die Sanierung der Staatshaushalte zu achten. Die Verpflichtung auf einen strikten Sparkurs war vor allem von Deutschland eingefordert worden. Portugal und Spanien müssen bis zur nächsten regulären Sitzung der Finanzminister am 18. Mai in Brüssel zusätzliche Maßnahmen für 2010 und 2011 vorlegen. Zudem dringt Berlin auf rasche Entscheidungen über eine Finanzmarktregulierung.

Die Politik fürchtete eine sich selbst erfüllende Prophezeiung: Aus Angst vor Staatspleiten treibt der Markt die Zinsen hinauf, womit ein Staat aber immer größere Schwierigkeiten hat, seine Schulden zu bedienen – und dann kommt die Pleite womöglich erst recht. Die jetzt beschlossenen Interventionen sollen daher Spekulationen eindämmen, die Märkte beruhigen und damit die Renditen drücken. Michael Schubert, Ökonom der Commerzbank, weist allerdings darauf hin, dass dies ein Trial and Error -Prozess sei: Niemand wisse genau, wo das "fundamental gerechtfertigte" Zinsniveau liegt.

Was wird die EZB kaufen?



Erst vor einer Woche hatte Zentralbank-Präsident Jean-Claude Trichet angekündigt, griechische Anleihen auch mit schlechter Bonität als Sicherheit zu akzeptieren. Nun geht die Notenbank noch einen Schritt weiter: Aus Furcht vor einem Zerfall der Eurozone will sie zur Not nun sogar Anleihen hoch verschuldeter Euroländer kaufen. Der EU-Vertrag verbietet ihr, direkt Staatsanleihen von einer emittierenden Regierung zu erwerben. Sie kann also nur am sogenannten Sekundärmarkt Papiere aufkaufen. Die EZB kündigte an, am öffentlichen und privaten Anleihemarkt in großem Stil aktiv zu werden.



Um welches Volumen geht es?



Auf den Umfang hat sich der EZB-Rat aber noch nicht festgelegt. Commerzbank-Ökonom Schubert zieht einen Vergleich zu der US-Notenbank Fed und der Bank of England (BoE), die in der Finanzkrise in großem Maßstab eigene Staatsanleihen gekauft haben. Im Euroraum stehen laut Schubert Staatsanleihen der als besonders gefährdeten Länder Griechenland, Portugal, Spanien, Italien und Irland in einem Volumen von 2200 Milliarden Euro aus. Sollte die EZB einen ähnlichen Anteil aufkaufen wie die Bank of England, müsste sie rund 600 Milliarden Euro bereitstellen. "Verhält sie sich wie die Fed beim Staatsanleihenkauf, so wären es nur 110 Milliarden Euro." Der Volkswirt räumt allerdings ein, dass der Vergleich hinkt, da die Zielsetzung bei Fed und BoE eine andere war.