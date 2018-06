Vier Monate nach der Erdbebenkatastrophe in Haiti klagen Hilfsorganisationen über Probleme beim Bau von Übergangshäusern für die Opfer. Das größte Problem sei die Frage, wem die Grundstücke gehören, auf denen die Unterkünfte errichtet werden sollen. "Es gibt kein funktionierendes Katasteramt", sagte Timo Lüge vom UN-Amt für die Koordinierung Humanitärer Angelegenheiten OCHA.

Derzeit leben noch 1,3 Millionen Menschen, die beim Erdbeben ihre Wohnungen verloren hatten, auf der Straße oder in Notcamps, Zelten und unter Plastikplanen. Die beginnende Regenzeit könnte die Menschen deshalb hart treffen. Die GTZ will bis Ende 2010 in der Hafenstadt Leogane Übergangsunterkünfte für 1400 Familien schaffen. Bei dem Erdbeben am 12. Januar waren in der Stadt bis zu 90 Prozent der Wohnhäuser zerstört worden. Zwischen 250.000 und 300.000 Menschen warem ums Leben gekommen.

Der haitianische Premierminister Jean-Max Bellerive sicherte Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) bei seinem Besuch am Samstag mehr Kooperation bei der Klärung dieser Fragen zu. "Der Premierminister hat uns zugesagt, dass die Hilfsorganisationen bei diesen Problemen sich jederzeit an das Planungsministerium wenden können, um schnellstmöglich Hilfe zu finden", sagte Niebel nach einem Zusammentreffen mit Bellerive in Port-au-Prince. Niebel wird auf seiner siebentägigen Karibik- und Mittelamerika-Reise anschließend in die Dominikanische Republik weiterfahren.

Erst Mitte Mai gab es viele Proteste gegen Haitis Präsident René Préval. Dabei war es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Polizisten auf Motorrädern versuchten, mehrere hundert zumeist jugendliche Demonstranten mit Tränengas zu vertreiben, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die Demonstranten stürmten von der Polizei errichtete Barrikaden auf dem Weg zum Präsidentenpalast, der bei dem schweren Erdbeben zerstört wurde.

Mehr als zwei Dutzend Parteien und Gruppierungen hatte zu Protesten gegen Préval aufgerufen. Sie werfen ihm vor, die Lage nach dem Erdbeben auszunutzen, um die Wahl eines Nachfolgers zu hintertreiben. Zuvor hatte der Senat einem bereits im Parlament gebilligten Gesetz zugestimmt, das Prévals Amtszeit bis zum 14. Mai kommenden Jahres ausdehnt. Eigentlich soll an diesem Tag ein neuer Staatschef ins Amt eingeführt werden, aber nur dann, wenn noch in diesem Jahr gewählt wird. Préval strebe eine Mandatsverlängerung an, kritisierten Oppositionspolitiker während der Demonstration.