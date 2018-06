Frage: Herr Lewandowski, die Bundeskanzlerin hat gesagt: Scheitert der Euro, scheitert Europa. Hat sie recht?

Janusz Lewandowski: Ich teile diese Meinung. Die Währung ist ein Symbol des geeinten Europa und steht für das ganze Projekt.

Frage: Wie groß ist die Gefahr?

Lewandowski: Seitdem wir den Rettungsschirm gespannt haben, ist die Gefahr reduziert. Noch droht die Ansteckung mit der Griechenlandkrankheit in anderen Ländern. Aber ich will lieber auf das bessere Szenario hinarbeiten, als über Risiken zu spekulieren. Ich bin von Natur optimistisch.

Frage: Wie bewerten Sie die aktuelle Lage?

Lewandowski: Es herrscht zurzeit wieder etwas mehr Stabilität. Wir haben die letzte Chance genutzt, um die Lage zu entschärfen. Es war die richtige Intervention, aber jetzt muss es um Prävention gehen. Wir brauchen in der Euro-Zone neue Haushaltsregeln. In den Hauptstädten ist zusätzliche fiskalische Kontrolle nicht besonders willkommen, aber es geht nicht anders. Die schmerzhafte Lehre aus der Krise ist, dass es nicht reicht, unter Zeitdruck zu intervenieren. Wir müssen den Stabilitäts- und Wachstumspakt deutlich stärken.

Frage: Sie reden von fiskalischer Kontrolle. Die Mitgliedsstaaten sollen also sparen.

Lewandowski: Konsolidieren heißt in dieser Zeit sparen.

Frage: Zugleich plant die EU mit einem größeren Haushalt.

Lewandowski: Wir liegen im nächsten Jahr 4,4 Milliarden Euro unter dem Limit, das 2006 genehmigt wurde. Dennoch ist es korrekt, dass der Haushalt 2011 gegenüber 2010 ansteigt. Dies liegt an der besonderen Funktionsweise des EU-Haushalts, der über Jahre hinaus in wichtigen Ausgabenbereichen festgelegt ist und sich in dieser Hinsicht stark von nationalen Haushalten unterscheidet. Gewisse Ausgabenprogramme – zum Beispiel die Strukturpolitik – werden erst nach einigen Jahren ausgabewirksam. Wir erwarten daher für das Jahr 2011 höhere Zahlungsermächtigungen als im vorausgegangen Haushaltsjahr. Das hat nichts mit einer gezielten politischen Entscheidung zugunsten von Mehrausgaben zu tun, sondern liegt ganz einfach in der vorab festgelegten Ausgabenstruktur dieser Programme, auf die ein Rechtsanspruch besteht.