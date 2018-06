Der deutsche Staat hat durch die Versteigerung der neuen Mobilfunkfrequenzen 4,385 Milliarden Euro eingenommen. Die Auktion ging nach 224 Bieterrunden zu Ende , wie ein Sprecher der Bundesnetzagentur sagte. Die besonders begehrten Frequenzen der sogenannten Digitalen Dividende zwischen 790 und 862 Megahertz gingen an die Deutsche Telekom, Vodafone und O2, während E-Plus leer ausging.

Der Milliardenpoker um die neuen Mobilfunkwellen hatte Mitte April begonnen . Im Angebot waren Frequenzen für die Mobilfunktechnik der vierten Generation (4G), die deutlich schnelleres Internet als bisherige Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse bieten soll. Die Frequenzen der Digitalen Dividende waren bislang durch analoge Sender belegt, die aufgrund der Digitalisierung abgeschaltet wurden. Sie waren begehrt, da Mobilfunkanbieter ihre Netze für mobile Datendienste ausbauen müssen. Insgesamt wurde ein Paket von 360 Megahertz versteigert – mehr als doppelt so viel wie bei der UMTS-Auktion vor zehn Jahren.

Die Bundesregierung hatte den Verkauf jedoch an die Bedingung geknüpft, zuerst die Regionen in Deutschland zu versorgen, die bislang keinen Zugang zum Internet haben. Erst danach dürfen sie die Bandbreite in den sehr viel lukrativeren Ballungsräumen ausbauen. Das aber macht die Frequenzen noch teurer, müssen auf dem Land doch erst einmal die Masten aufgestellt werden, um ein mobiles Netz zu installieren. Der Branchenverband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation (DVPT) schürte daher Befürchtungen, die Versteigerungssumme sei so hoch gewesen, dass dieser Ausbau kurzfristig nicht finanzierbar sei.

DVPT-Vorstand Hans-Joachim Wolff erklärte : Leider sei zu befürchten, dass den Bietern wenig Mittel blieben, den Ausbau mit maximaler Geschwindigkeit voranzutreiben. "Bei einer endgültigen Auktionssumme von rund 4,4 Milliarden Euro ist die als Allheilmittel geltende 'Digitale Dividende' eigentlich schon gestorben."

Allerdings ist der Erlös der Versteigerug weitaus geringer als zu Beginn erhofft. Für die 41 neuen Frequenzblöcke wurde nur die Hälfte des Betrags bezahlt, den Analysten erwartet hatten. Die spektakuläre UMTS-Auktion vor zehn Jahren hatte dem Staat gut 50 Milliarden Euro eingebracht. Richtig lagen die Prognosen nur in einem Punkt, die Frequenzblöcke im Bereich von 800 Megahertz waren am begehrtesten. Für sie wurden bis zuletzt die höchsten Gebote abgegeben.

Für diese Blöcke hatten sich ursprünglich alle vier Bieter, T-Mobile, Vodafone, E-Plus und 02 Telefónica, schwer interessiert. Wobei O2 und E-Plus eine Zeit lang damit zufrieden schienen, nur jeweils einen Block zu kaufen, nicht die maximal mögliche Zahl von zwei. Jedoch legte einen Tag vor Ende der Auktion O2 noch einmal kräftig nach und verdrängte E-Plus. Damit kann O2 nun, ohne mit einem anderen Anbieter konkurrieren zu müssen, ein flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsnetz aufbauen. E-Plus dagegen ist von diesem in der Zukunft als enorm wichtig betrachteten Markt ausgeschlossen und muss die Netze anderer Betreiber mieten, will man seinen Kunden 4G anbieten. Aufgrund ihrer Ausbreitungseigenschaften sind die Frequenzen um 800 Megahertz besonders gut für ein schnelles, mobiles Internet geeignet.

Insgesamt am meisten bot Vodafone mit 1,43 Milliarden Euro, gefolgt von Telefónica O2 mit einem Gesamtgebot von 1,38 Milliarden Euro. Die Telekom gab Gebote von 1,3 Milliarden Euro ab. Am günstigsten kam E-Plus mit 283 Millionen Euro weg.