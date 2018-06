Inhalt Seite 1 — Im Rausch der Tiefe Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Experten sprechen von einem "goldenen Dreieck", das sich zwischen der Küste vor Brasilien, dem Golf von Mexiko und der Westküste Afrikas spannt. Hier liegen die attraktivsten Erdölgebiete der Welt. Nicht nahe des Festlands, sondern in Wassertiefen von teilweise mehr als 3000 Meter. Erdölförderung der Superlative.

Es ist das jüngste und wohl riskanteste Geschäftsfeld der Branche. Erst im März nahm der Shell-Konzern die Förderung im Perdido-Feld im Golf von Mexiko auf. Nach Angaben von Shell handelt es sich mit 2450 Metern um die tiefste Offshore-Förderung der Welt. Perdido liegt rund 320 Kilometer von der texanischen Küste entfernt – passend zum spanischen Namen "Perdido", der so viel wie "verloren" bedeutet.

"Eine solche technische Herausforderung haben wir bislang noch nicht bewältigt", sagt Shell-Manager Marvin Odum. Der Konzern hat große Hoffnungen. Allein die Fördermenge eines Tages würde auf 15 Jahre den Benzinbedarf von 500 Autos decken.

Shell ist nicht der einzige Energiekonzern, den es hinaus aufs Meer zieht. Nach Informationen des amerikanischen Energiedienstes Rigzone sind insgesamt weltweit zurzeit 750 Offshore-Ölplattformen in Betrieb. Rigzone unterscheidet allerdings nicht zwischen Tiefsee und seichteren Gewässern.

Allein 115 Bohrinseln fördern das schwarze Gold im Golf von Mexiko – eine von ihnen war auch die Deepwater Horizon , die vergangene Woche sank und die wohl größte Ölkatastrophe der USA verursachte. Vor Brasilien sind es zudem bereits 65 Bohrinseln. "Gerade die Gewässer vor Brasilien sind ein Hotspot für Tiefsee-Bohrungen", sagt Tobias Lewe, Chemie- und Ölexperte bei A.T. Kearney. Sie sind vor allem in Hand von Petrobas, dem staatlichen Energiekonzern aus Brasilien.

"Je höher der Ölpreis ist, umso attraktiver ist die Förderung von Vorkommen auch in entlegenen Regionen", sagt Lewe. Nach dem dramatischen Einbruch des Ölpreises im Sommer 2008 steigt der Dollarpreis fürs Barrel wieder kontinuierlich an. Während sich im klassischen Raffineriegeschäft (die Weiterverarbeitung von Rohöl etwa zu Benzin) nur noch geringe Margen verdienen ließen, lockten gerade im Fördergeschäft gute Gewinne, so Lewe.

Doch die Kapitalkosten sind riesig. Dreistellige Millionenbeträge, wenn nicht sogar mehrere Milliarden Dollar sind keine Seltenheit. "Wenn es produktive Offshore-Lagerstätten sind, dann lohnen sich auch Bohrkosten in Höhe von 100 Millionen US-Dollar je Loch", sagt Kurt Reinicke, Professor am Institut für Erdöltechnik an der TU Clausthal. Shell rechnet allein im Perdido-Feld mit bis zu 35 Bohrlöchern.

So ist es kaum überraschend, dass das Geschäft vor allem in Hand der großen Konzerne wie Shell, BP, Total, ExxonMobil und Chevron ist. Nur sie haben das nötige Kapital für Investments, die bis zu vier Mal so teuer wie an Land sein können. "Probebohrungen, Lizenzkauf, die neusten Technologien: Bohrungen in der Tiefsee sind sehr kapitalintensiv", sagt A.T.Kearney-Experte Lewe.

Oftmals stemmen die Konzerne die Projekte daher gemeinsam, an dem Perdido-Feld von Shell halten etwa auch Chevron und BP Minderheitenbeteiligungen. Und sie arbeiten mit Spezialfirmen zusammen wie etwa Transocean , dem Weltmarktführer im Bereich Offshore-Bohrungen, dem auch die Unglücksplattform Deepwater Horizon gehörte.

Nicht nur lukrative Gewinnchancen, sondern vor allem auch immer schlechtere Gewinnaussichten an Land lassen die Konzerne Erdöllager in abgelegenen Regionen suchen. "Die besten Konzessionen sind in der Hand von staatlichen Ölgesellschaften – da bleibt für viele Privatfirmen nur Offshore als Ausweg", sagt Reinecke.

Der Mineral Management Service , eine Fachbehörde der US-Regierung, schätzte allein im Jahr 2006 die Offshore-Ölvorkommen in bislang unentdeckten Feldern vor der amerikanischen Küste auf 86 Milliarden Barrel. Das wäre mehr als an Land.