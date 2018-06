Hintergrund des dramatischen Kurseinbruchs ist der gescheiterte Versuch des britischen Ölkonzerns, das Bohrloch in 1500 Metern Tiefe mit Schlamm und Zement zu versiegeln. Jetzt sind die Anleger offensichtlich besorgt, über die steigenden Kosten der erfolglosen Bemühungen von BP, den Ölfluss ins Meer zu stoppen.

Die BP-Aktie ist inzwischen auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr gefallen. Schon am Vortag waren die BP-Aktien an der Frankfurter Börse stark unter Druck gewesen.

Die Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko war am 20. April explodiert und gesunken. Seitdem strömen täglich Millionen Liter Öl ins Meer. BP gab allein die bislang entstandenen Kosten am Dienstag mit rund 990 Millionen US-Dollar (etwa 811 Millionen Euro) an. Darin seien auch Kosten zur Eindämmung der Umweltschäden enthalten, hieß es in einer Erklärung in London. Zu den zu erwartenden Gesamtkosten des Öldesasters äußerte sich das Unternehmen nicht. Dafür sei es "noch zu früh", hieß es lediglich. Bereits in den vergangenen Wochen seit der Explosion der Bohrinsel war der Aktienkurs von BP stark gefallen.

Seit die Bohrinsel vor sechs Wochen explodierte, haben BP-Aktien mehr als ein Drittel an Wert verloren, das sind knapp 63 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung.