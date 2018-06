Inhalt Seite 1 — Die unsichere Zukunft von BP Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Wer Aktien von BP besitzt, braucht starke Nerven: Jede noch so kleine Meldung aus dem Bohrloch-Krisenzentrum sorgt für heftige Kursbewegungen. Vergangene Woche ließen Gerüchte über einen möglichen Erfolg von "Top Kill" den Aktienkurs um sechs Prozent steigen. Die Ernüchterung kam am Dienstag: Um 15 Prozent stürzte die BP Aktie ein .

Das liegt vor allem an den Ereignissen der vergangenen Tage. Am Wochenende hatte sich "Top Kill", der jüngste Versuch, das Bohrloch zu stopfen, als "Top Fail", als großes Scheitern, entpuppt. Vor allem aber waren Aktienhändler von der aktuellen Pressemeldung schockiert. Darin beziffert BP die Kosten der Ölbekämpfung auf bislang 990 Millionen US-Dollar. Darin enthalten sind nicht nur verzweifelte Stopfversuche unter Wasser und Aufräumarbeiten an der Küste, sondern auch 40 Millionen Dollar Schadensersatz, die BP bereits an Betroffene ausgezahlt hat.

Die Katastrophe im Golf von Mexiko ist zu einer Geldvernichtungsmaschine geworden: Knapp 63 Milliarden Dollar hat BP bislang an Börsenwert verloren. Seit dem 21. April, als die Plattform Deepwater Horizon explodierte, kostet BP die Krise täglich rund 24 Millionen US-Dollar. Die Gesamtsumme der Kosten ist dabei noch völlig unklar. Könnte die Katastrophe einen Großkonzern wie BP letztlich sogar in die Knie zwingen? Oder ist der Öl-Konzern einfach too big to fail , wie es seit der Bankenkrise heißt: zu groß, um zu scheitern?

Ein Blick in die BP-Bilanz hilft. Allein im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen trotz weltweiter Finanz- und Wirtschaftskrise einen Gewinn von 14 Milliarden US-Dollar . Laut aktuellen Schätzungen von Bloomberg machte das Unternehmen täglich einen Gewinn von rund 45 Millionen US-Dollar. Das ist immer noch fast doppelt so viel, wie die aktuelle Katastrophe den Ölkonzern zurzeit täglich kostet.

Analysten geben sich daher optimistisch. ING-Energieexperte Jason Kenney rechnet "im allerschlimmsten Fall" mit zusätzlichen Kosten von 20 Milliarden Dollar für BP. "Aber selbst das wird BP noch stemmen können", sagt er. Sein jüngster Bericht klingt fast martialisch. "BP befindet sich im Krieg, aber trotz der aktuellen Schlachten wird BP diesen Krieg gewinnen", schreibt Kenney. Selbst die Aktionäre bräuchten sich keine Sorgen machen. Sie könnten noch immer mit einer Dividende von 7,9 Prozent rechnen, glaubt Kenney. Und das trotz Ölteppichen vor der US-Küste und enormen Investitionen wie etwa den Kauf von Ölfeldern für rund sieben Milliarden Dollar.