China hat seine Währung erneut um 0,3 Prozent gegenüber dem US-Dollar aufgewertet. Die chinesische Zentralbank legte den Kurs des Yuan beim Fixing auf 6,7896 Dollar fest, der höchste Stand seit fünf Jahren. Am Donnerstag hatte der Yuan bei 6,8100 Dollar gelegen.

Die chinesische Regierung hatte erst am vergangenen Wochenende größere Flexibilität bei den Mechanismen zur Festlegung des Wechselkurses angekündigt . Die chinesische Zentralbank nutzt den Mittelwert seit Juli 2008 dazu, den Yuan faktisch an den Dollar zu koppeln. International wurde diese Vorgehensweise zuletzt stark kritisiert.

Die USA hatten seit längerem kritisiert, China halte seine Währung künstlich tief und verzerre so den Wettbewerb. Durch einen künstlich niedrig gehaltenen Yuan subventioniere China die Exportwirtschaft des Landes und halte chinesische Produkte auf dem Welthandel zu günstig.

EU-Gipfelchef Herman van Rompuy mahnte vor Beginn des Gipfels in Kanada mehr Öffnung in China an, ohne das Land explizit zu nennen. "Es kann nicht sein, dass einige Länder vom weltweiten Handel profitieren, und gleichzeitig Regeln für Investitionen und geistiges Eigentum manipuliert sind", sagte der Belgier. Der internationale Druck auf China war gesunken, nachdem Peking die feste Bindung der heimischen Yuan-Währung an den US-Dollar aufgehoben hatte.

US-Präsident Barack Obama hat China für seine Fortschritte bei der Flexibilisierung seiner Geldpolitik gelobt. "Die ersten Zeichen waren positiv", sagte Obama auf einer Pressekonferenz. China habe Fortschritte gemacht. Aber es sei zu früh zu sagen, ob die Aufwertung hinreichend sei, um die Neugewichtung zuzulassen, die sie für angemessen hielten.

Der Demokrat sagte, wenn der Yuan innerhalb eines Jahres um einen bestimmten Betrag aufgewertet worden sei, gehe er mehr einher mit den ökonomischen Basisdaten. Das sei nicht nur für die US-Wirtschaft, sondern auch die Wirtschaft der Volksrepublik gut.

Am Wochenende treffen Obama und sein chinesischer Amtskollege Wen Jiabao auf dem G-8/G-20-Doppeltreffen aufeinander. Die neue Währungspolitik Chinas wird wohl am Rande eine Rolle spielen.