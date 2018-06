Es gibt Minister, die sind im Ausland fast noch wichtiger als zu Hause. Trotz aller Haushaltsdebatten gehört in diesen Tagen auch Wolfgang Schäuble dazu. Gut möglich, dass ohne den Finanzminister derzeit Funkstille wäre zwischen Brüssel und Berlin. Verantwortlich dafür ist Kommissionspräsident José Manuel Barroso, der Forderungen der Kanzlerin nach einer Änderung der EU-Verträge jüngst als "naiv" abstrafte. Schuld ist aber auch Angela Merkel, deren Unentschlossenheit im Fall der Griechenlandrettung die Brüsseler Behörde wiederholt brüskierte.



Die Hierarchiestufe darunter hingegen versteht sich seit Monaten prächtig – und arbeitet in diesen Tagen effizient an der großen Euro-Reform. Erste Pläne liegen nun seit einer guten Woche auf dem Tisch und sie tragen die deutliche Handschrift des deutschen Finanzministers und des Brüsseler Wirtschafts- und Währungskommissars Olli Rehn .

Gemeinsamkeiten sind unverkennbar. Regelmäßig sei Schäuble Gast gewesen in Rehns Büro, im zehnten Stock des Berlaymontgebäudes. Die Nähe hat ihren Grund. Rehn und Schäuble sind sich einig, dass der Euro nur mit spürbaren Reformen zu retten ist. Beide plädieren für eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild auch für alle anderen Mitgliedsstaaten. Sünder sollen bestraft werden, etwa indem Mittel aus den Strukturfonds nicht ausgezahlt werden. Selbst für die von Rehn vorgeschlagene Haushaltskontrolle hat Schäuble durchaus Sympathien.

Während Merkels Zaudern in Brüssel für Irritationen sorgte, lobt der 48-Jährige Rehn Schäubles Verbindlichkeit und Klarheit. Der neueste Beleg: Während Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy den Kampf gegen Spekulanten herausposaunte, war es die deutsche Regierung (Schäuble), die zum Brainstorming der Finanzminister ein 4-Seiten-Papier mit neun Reformvorschlägen unterbreitete. "Schäuble ist sehr konstruktiv, sehr präsent und engagiert in den Sitzungen. Er steht unumstritten für die alte Garde der wirklichen Europäer", heißt es auch aus Regierungskreisen eines kleinen Nachbarlandes.