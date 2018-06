Die Staatsdefizite sind in den vergangenen Jahren dramatisch angestiegen. Spätestens ab 2011 wollen die Europäer die Haushaltslöcher verkleinern. Unmittelbar vor dem Treffen der führenden Industriestaaten und Russland (G 8) im kanadischen Huntsville verteidigten mehrere europäische Politiker diese Haltung.

Die USA pochen hingegen auf ein starkes weltweites Wachstum - die Defizite stehen dabei nicht im Mittelpunkt. Bisher zeichnet sich keine gemeinsame transatlantische Linie ab.



Der Ständige EU-Gipfelchef Herman Van Rompuy sagte, die Europäer wollten sparen, um das Vertrauen wiederherzustellen. "Es geht nicht darum, dass wir ein Problem haben, die Defizite zu finanzieren." Ausnahme sei aber Griechenland, für das ein Rettungspaket von 110 Milliarden Euro aufgelegt wurde.

EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso sagte: "Die gesamtstaatliche Verschuldung der Eurozone ist niedriger als die Japans oder der USA." Auch EZB-Präsident Jean-Claude Trichet sagte, die europäischen Sparanstrengungen verursachten keine Stagnation.

Der britische Premierminister David Cameron verteidigte die umfangreichen Sparanstrengungen seines Landes. "In Großbritannien haben wir diese Woche gezeigt, wie wir beginnen werden, nicht mehr über unsere Verhältnisse zu leben", schrieb Cameron in einem Meinungsbeitrag für die kanadische Zeitung Globe and Mail .

Zur derzeit wichtigsten Herausforderung ernannte der Regierungschef die Verbesserung der Weltwirtschaft. Er glaube, dass man dafür zuerst damit beginnen müsse, die Staatsfinanzen wieder unter Kontrolle zu bringen.

Diese Haltung wird auch von Deutschland geteilt. Unmittelbar vor Beginn des Gipfels wehrten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble energisch gegen den Vorwurf vor allem der USA, mit ihrem Sparkurs die Erholung der Weltwirtschaft zu gefährden.

Kritik gab es vor Beginn des Treffens auch an China. Van Rompuy mahnte mehr Öffnung an, ohne das Land explizit zu nennen. "Es kann nicht sein, dass einige Länder vom weltweiten Handel profitieren und gleichzeitig Regeln für Investitionen und geistiges Eigentum manipuliert sind", sagte der Belgier. Der internationale Druck auf China war gesunken, nachdem Peking die feste Bindung der heimischen Yuan-Währung an den US-Dollar aufgehoben hatte.

Weiteres wichtiges Thema des G-8-Gipfels ist die Entwicklungspolitik, die am Freitag im Mittelpunkt stehen soll. Barroso räumte ein, dass die G-8-Staaten ihr Versprechen für die Hilfe armer Länder nicht eingehalten hätten. "Das sollte man ehrlich betrachten: Wir sind jetzt nicht im Zeitplan", sagte der EU-Kommissionspräsident.

Die Staats- und Regierungschefs der G 8 hatten 2005 im britischen Gleneagles zugesagt, die jährlichen Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit bis dieses Jahr um 50 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Nach Schätzungen von Hilfsorganisationen fehlen 20 Milliarden Dollar.

Das vor zehn Jahren gesteckte Ziel der Vereinten Nationen (UN), die Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen bis 2015 zu halbieren, könne aber noch erreicht werden, sagte Barroso. "Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir unsere Arbeit verstärken", sagte der Chef der Brüsseler EU-Behörde. Die EU ist nach eigenen Angaben mit einem Anteil von 58 Prozent weltweit der größte Geber für Entwicklungshilfe.

Merkel ist bereits am Donnerstagabend in Toronto eingetroffen. Von dort ging es per Hubschrauber zum gut 220 Kilometer nördlich gelegenen Huntsville. Direkt im Anschluss an das zweitägige G-8-Treffen startet am Samstag in Toronto der G-20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer.

Auch dort wird der richtige Zeitpunkt zur Beendigung der milliardenschweren Konjunkturprogramme im Mittelpunkt stehen. Außerdem geht es um strengere Regeln für Banken und die Finanzmärkte.

Kanada lässt sich den G-8- und den anschließenden G-20-Gipfel etwa 1,1 Milliarden kanadische Dollar (gut 860 Millionen Euro) kosten. Vor allem ein massives Aufgebot an Polizei verschlingt viel Geld. 12.000 Polizisten werden allein in Toronto zusammengezogen.