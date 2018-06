Für Geringverdiener mit einem Einkommen von 1000 Euro sollen keine zusätzlichen Belastungen entstehen, zum Teil werden sie sogar entlastet:

Künftig müssen sie fünf Prozent Beitrag zahlen, also 50 Euro plus 30 Euro Prämie – zusammen macht das 80 Euro. Nach heutigem Satz (7,9 Prozent) zahlen sie 79 Euro. Bei vielen kommt aber noch ein Zusatzbeitrag von meist acht Euro hinzu. Mit dem neuen Modell würden sie im Vergleich zum derzeitigen Stand also entlastet.

Wer dagegen 3750 Euro oder mehr verdient zahlt künftig 7,3 Prozent Beitrag, also 274 Euro. Plus 30 Euro Prämie macht dies eine Gesamtbelastung von 304 Euro. Heute zahlt er 7,9 Prozent und damit 296 Euro.

Allerdings: Gehört er einer Kasse an, die einen Zusatzbeitrag von acht Euro einzieht, bezahlt er heute in etwa dasselbe.

Künftig allerdings steigen die Belastungen für die Arbeitnehmer mehr als bisher, da die Kostensteigerungen allein über die Prämie umgelegt werden sollen.