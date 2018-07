Inhalt Seite 1 — Der Retter kam in Feinripp Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Internationaler Glamour für ein insolventes Wäschehaus: Ab sofort weht bei Schiesser am Bodensee ein Hauch von Haute Couture. Denn jetzt ist klar: Wolfgang Joop, der Modeschöpfer aus Potsdam, bekommt den Zuschlag und macht künftig in Feinrippunterwäsche.

Joop übernimmt vermutlich einen Minderheitsanteil von Schiesser und begleitet den geplanten Börsengang. Doch vor allem soll er als Berater der verstaubten Marke und der altbackenen Feinrippwäsche zu neuem Glanz verhelfen. "Wir sehen Wolfgang Joop als Botschafter für ein frischeres Image und ein moderneres Design", sagte Insolvenzverwalter Volker Grub dem Tagesspiegel und fügte schwärmend hinzu: "Er ist unser Held."

Am Montagabend hatten sich die Gläubiger von Schiesser – Vertreter von Banken, Kreditversicherern und den Mitarbeitern – auf Joop verständigt. Zwei andere, anonyme Bieter hatten das Nachsehen. Ein Finanzinvestor und ein strategischer Investor sollen es gewesen sein, die anders als Joop Schiesser als Ganzes übernommen hätten.

Vor der Entscheidung warben die drei Kandidaten am Nachmittag noch einmal für ihre Pläne und, wie man erwarten konnte, gelang Joop ein glänzender Auftritt. Er setzte weniger auf Worte als auf ein symbolisches Outfit: Statt mit Anzug und Krawatte erschien der Potsdamer im weißen Feinrippunterhemd. Das überzeugte. "Wir sind beeindruckt, wie sehr sich Joop mit Schiesser identifiziert", erklärte Grub.

Joop selbst reagierte mit einer knappen Meldung. Er freue sich darauf, seine Erfahrung in der Modebranche einzubringen. "Schiesser verfügt über eine großartige Belegschaft und eine starke Marke", sagte Joop. Diese Aussage stieß in Radolfzell, wo 500 der knapp 2000 Beschäftigten von Schiesser arbeiten, auf offene Ohren. "Wir freuen uns, dass Herr Joop an uns glaubt", sagte Betriebsratschef Bertram Kempter.

Dabei wagt sich Joop auf neues Terrain. Bisher bringt man den neben Karl Lagerfeld und Jil Sander bedeutendsten deutschen Designer nicht mit Schlüpfern und BHs in Verbindung. Im Gegenteil: Seine Firma Wunderkind schneidert eher Herrenanzüge und Damenkleider, die schon mal 3000 Euro kosten.