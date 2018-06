Der Anteil der Entwicklungs- und Schwellenländer an der Weltwirtschaft steht kurz davor, erstmals den der traditionellen Industriestaaten zu übersteigen. Nach diesem "historischen" Wendepunkt werde das Gewicht der aufstrebenden Länder im Jahr 2030 bereits bei 57 Prozent liegen, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit. Beschleunigt werde der Prozess durch die Wirtschafts- und Finanzkrise, die zu einem "strukturellen Wandel der Weltwirtschaft" beitrage.

Seit dem Jahr 2000 sei das Gewicht der Industrieländer an der Weltwirtschaft von 60 Prozent auf jetzt nur noch 51 Prozent gefallen, teilte die in Paris ansässige OECD mit, die 34 Industriestaaten vertritt. Im Jahr 2030 werde es voraussichtlich nur noch bei 43 Prozent liegen. Geprägt werde die Entwicklung durch die rasante Entwicklung insbesondere in China und Indien. Der Aufstieg dieser großen Schwellenländer habe dabei auch das Wachstum in vielen Entwicklungsstaaten seit der Jahrhundertwende beschleunigt.

Denn die neue "wirtschaftliche Weltordnung" ist laut OECD gekennzeichnet durch einen verstärkten Süd-Süd-Austausch – also eine wachsende Handels- und Investitionstätigkeit der Entwicklungs- und Schwellenländer untereinander. So habe sich zwischen 1990 und 2008 der Handel weltweit vervierfacht, während sich sein Volumen zwischen Entwicklungs- und Schwellenländern sogar verzehnfacht habe. Auch im nächsten Jahrzehnt werde der Süd-Süd-Austausch einer der "Hauptmotoren des Wachstums" sein.

Das bedeute jedoch nicht, dass alle Entwicklungsländer von diesem Trend profitieren würden, erklärte die OECD. Die Kluft zwischen denen, die wirtschaftlich aufholen könnten, und denen, die "weiter unter extremer Armut leiden", werde wachsen.