Jetzt spricht der Konzernchef: Im Zusammenhang mit dem Ausfall von Klimaanlagen in zahlreichen ICE-Zügen hat sich Bahn-Chef Rüdiger Grube unzufrieden mit dem Krisenmanagement einiger Mitarbeiter gezeigt. "Es sind anscheinend Fehler gemacht worden", sagte Grube in einem Interview. Die Staatsanwaltschaft und auch die Bahn untersuchten diese Fälle derzeit ganz genau. Die Wahrheit müsse "auf den Tisch".

Für derartige Krisenfälle gibt es laut Grube klare Richtlinien, wie das Zugpersonal reagieren müsse. Dazu gehöre, den Wagen schnellstmöglich zum Stillstand zu bringen und zu versuchen, die Klimaanlage wieder in Gang zu bekommen. Falle sie total aus, müsse ein Ersatzzug organisiert werden. "Leider hat das in den bekannten Fällen ein paar Mal nicht geklappt. Hier müssen wir besser werden – keine Frage", räumte Grube.

Weitere Ausfälle der Klimaanlagen in den betroffenen Zügen seien nicht auszuschließen: "Wenn ich sagen würde, es fällt diesen Sommer nie wieder eine Klimaanlage aus, dann würde ich lügen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir Tag und Nacht arbeiten werden, um die Probleme in den Griff zu kriegen."

Zugleich verwahrte sich der Bahn-Chef gegen eine pauschale Verunglimpfung des Zugpersonals. "Die machen einen sehr guten Job und genießen meine volle Unterstützung." Kritik übte Grube auch an den Herstellern. Jede der bislang von der Industrie ausgelieferten Baureihen hätten "ihre Macken gehabt", sagte Grube. "Natürlich bin ich verärgert. Weil letztlich unsere Kunden und unsere Mitarbeiter die immer neu auftretenden Probleme bei den Zügen ausbaden müssen."

Wegen der Probleme bei den Klimaanlagen wurden nach Angaben des Bahn-Chefs unter anderem die Getränkevorräte an Bord der Fernverkehrszüge massiv erhöht und zusätzliche Mitarbeiter an den Bahnhöfen und den Service Points für die Kundenbetreuung abgestellt worden. Zudem habe die Bahn das Technische Hilfswerk (THW) gebeten, "an zentralen Verkehrsknoten" bereit zu stehen und notfalls zu helfen.

Nach eigenen Angaben war Grube von den Problemen mit den Klimaanlagen in den ICE-2-Zügen völlig überrascht. Vorher habe es keine Probleme mit dem Bauteil gegeben, sagte er. Er sicherte zugleich Nachbesserungen zu. Die Fahrzeuge, aber auch das Netz und die elektronische Leit- und Sicherheitstechnik müssten an die veränderte Wetterlage angepasst werden, sagte er in einem Interview. "Wir haben eine deutliche Klimaänderung", sagte er. Man müsse sich auf häufigere extreme Wetterlagen einstellen.

Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) sieht die Ursachen für die Mängel bei der Deutschen Bahn in den Sparzwängen des Konzerns wegen des vor Jahren geplanten Börsengangs. "Für dieses politische Ziel haben der frühere Bahnchef Hartmut Mehdorn und sein Aufsichtsratsvorsitzender Werner Müller die Bilanz der Braut fürs Börsenparkett geschmückt", erklärte Ramsauer. Dies habe einen Sparzwang zur Folge gehabt, "um betriebswirtschaftliche Zahlen zu erzeugen". Der heutige Bahnvorstand um Rüdiger Grube müsse nun die Suppe auslöffeln, die von der alten Unternehmensführung eingebrockt worden sei.