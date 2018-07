Der 51-jährige gebürtige Mittelfranke begann seine Karriere in der Forschung – zunächst in Deutschland. 1991 ging er als Professor für Wirtschaftslehre an die University of California in Los Angeles, später nach Chicago. 1996 wechselte er zur Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, von 1998 bis 2005 arbeitete er als Volkswirt bei der Weltbank in Russland und Brasilien. 2007 ging er zu BP, wo er zum Chef-Volkswirt und Vizepräsidenten der internationalen Gruppe aufstieg.