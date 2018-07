Inhalt Seite 1 — BP bereitet riskantes Manöver vor Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Im Kampf gegen die Ölpest im Golf von Mexiko will der Konzern BP offenbar bereits an diesem Wochenende mit dem Austausch des Zylinders über dem sprudelnden Ölloch beginnen . Der neue Auffang-Trichter soll fester versiegelt sein als der bisherige Behälter, aus dem die Schiffe über Leitungen das ausströmende Öl aufsaugen. Bereits am Samstag könnte die Operation starten, sagte der Krisenkoordinator der US-Regierung, Thad Allen, laut amerikanischen Medienberichten .

Der neue Trichter soll unter anderem ermöglichen, dass auch bei stürmischer See Öl abgepumpt werden kann. BP wollte den Einsatz ursprünglich erst später beginnen. Nachdem die Wetterprognose für die kommenden Tage jedoch günstig ist, hat sich das Unternehmen offenbar entschieden, seinen Plan schneller umzusetzen. Während der Trichter ausgetauscht wird, fließt das Öl ungehindert ins Meer. Der gesamte Einsatz kann mehrere Tage dauern.

Allen sagte laut dem Nachrichtensender CNN , das Spezialschiff Helix Producer , das bis zu 25.000 Barrel Öl pro Tag aufnehmen kann, könnte am Sonntag an die Leitungen angeschlossen sein. Sollte die gesamte Operation erfolgreich sein, könnte laut Allen erstmals kein Öl mehr in das Meer gelangen. Zugleich sei es dank des neuen Zylinders möglich, anhand von empirischen Daten die tatsächliche Menge des ausströmenden Öls genauer als bislang zu berechnen.

Allen hatte nach eigenen Angaben mit dem geschäftsführenden Direktor von BP, Bob Dudley, in der Nacht zum Freitag mehrere Gespräche geführt. Zuvor hatte die US-Regierung dem Konzern ein 24-Stunden-Ultimatum gestellt. In einem Brief hatte das Weiße Haus das Unternehmen aufgefordert, detailliert darzulegen, was in den kommenden Tagen geschehen soll und wie die Pläne konkret aussehen. Allen sagte dem CNN-Bericht zufolge, er habe am Freitagmittag Antworten auf seine Fragen erhalten.



Der US-Krisenkoordinator hatte in dem Schreiben auch seine Sorge darüber geäußert, dass während des Auswechselns des Behälters ungebremst Öl ins Wasser gelangt. Die Regierung wollte wissen, was BP vorhat, falls das Manöver misslingt und welche Vorkehrungen geplant sind, um eine weitere Ausdehnung der Ölpest in dieser Phase zu verhindern.



BP hofft zugleich, die Quelle zu einem späteren Zeitpunkt mithilfe einer Nebenleitung versiegeln zu können. Diese wird derzeit gebohrt und soll im Meeresboden auf das Hauptbohrloch treffen. Das Unternehmen will dann Schlamm und Zement einleiten, um die Quelle zu verstopfen. Wie schnell dies gelingen kann, ist immer noch unklar.

In einem Interview mit dem Wall Street Journal hatte BP-Manager Robert Dudley angedeutet, dass das Leck schon früher geschlossen werden könnte als Mitte August, dem Termin, den BP bislang angepeilt hatte. In einer "perfekten Welt ohne Unterbrechungen" könne die Quelle in der Zeit zwischen dem 20. und 27. Juli geschlossen sein, sagte er. Dies sei jedoch eher unwahrscheinlich, weil die Gefahr bestünde, dass Hurrikane die Operation behindern.



Der Krisenmanager der Regierung. Allen, warnte jedoch am Donnerstag davor, die Erwartungen zu hoch zu schrauben. Er bestätigte zwar erneut, dass BP bei der Entlastungsbohrung den Plänen um etwa sieben Tage voraus sei. Zugleich wies er jedoch darauf hin, dass der letzte Bohrabschnitt besonders kompliziert sei. In dem Schreiben vom Donnerstag forderte er BP zudem auf, einen detaillierten Zeitplan für die Aktion vorzulegen.