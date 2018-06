Deutschland und Kasachstan haben Geschäfte mit einem Investitionsvolumen von 2,2 Milliarden Euro vereinbart. Kasachstans autoritärer Staatspräsident Nursultan Nasarbajew appellierte während eines Treffens mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eindringlich an deutsche Firmen, sich noch stärker in seinem Land zu engagieren.

Den erstmaligen Besuch der Kanzlerin in Kasachstan nannte er "historisch". Deutschland sei in Europa ein Schlüsselpartner für Kasachstan. Merkel bezeichnete die Investitionsvereinbarungen als guten Ausgangspunkt und lobte Kasachstan als Deutschlands wichtigsten Wirtschaftspartner in Zentralasien. "Für uns ist der Bezug (...) von Erdöl aus Kasachstan immer wichtiger geworden. Kasachstan ist inzwischen der viertwichtigste Erdöllieferant Deutschlands."

Die deutsche Wirtschaft sei durchaus interessiert an den Bereichen Energie-Effizienz, Telekommunikation, Bauwirtschaft, Maschinenbau und Agrarindustrie, sagte Merkel. Aber: "Die wichtigste Voraussetzung für ein größeres Engagement in Kasachstan sind verlässliche Rahmenbedingungen und eine solide Basis des gegenseitigen Vertrauens."

Kasachstan schuldet Deutschland nach Angaben der Bundesregierung noch rund 300 Millionen Euro. "Auch einige kasachische Banken hatten Schwierigkeiten. Deutsche Gläubiger und der deutsche Staat mussten in dieser Folge finanzielle Belastungen hinnehmen", sagte die Kanzlerin. Jetzt müsse die Rekonstruierung der betroffenen Banken vollständig umgesetzt werden. "Hierfür müssen wir auch die Unterstützung des kasachischen Staates spüren." Deutschland könne dann auch wieder die Exportkreditgarantien ausstellen, die für die Entwicklung des gegenseitigen Handelsvolumens wichtig seien.

Die Kanzlerin betonte: "Wir wollen in die Zukunft blicken und die Vergangenheit hinter uns lassen." Kasachstan sei auch über die wirtschaftlichen Beziehungen hinaus ein Freund und wichtiger Partner für Deutschland.