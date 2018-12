Die Weltwirtschaft erholt sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds in diesem Jahr noch kräftiger als bislang angenommen. Der IWF korrigierte seine Wachstumsprognose für 2010 erneut nach oben, diesmal um 0,4 Punkte auf 4,6 Prozent. Zuletzt hatte er im April seine Schätzung erhöht – zu Jahresbeginn lag der Wert noch bei 3,9 Prozent.

Angetrieben wird das weltweite Wachstum vor allem von aufstrebenden asiatischen Wirtschaftsmächten wie China (plus 10,5 Prozent) und Indien (plus 9,4), aber auch vom weiterhin boomenden Brasilien (plus 7,1). Bei den reichen Ländern legen demnach Kanada mit 3,6 Prozent und die USA mit 3,3 Prozent (zuvor 3,1) am stärksten zu.

Für die Euro-Zone senkte der IWF seine Prognose. Wegen der Schuldenprobleme in Europa rechne man für 2011 nun noch mit einem Wachstum von 1,3 Prozent statt der bisher prognostizierten 1,5 Prozent. Die Prognose für dieses Jahr ließ der Währungsfonds dagegen unverändert bei 1,0 Prozent.

Moderat fällt die Erholung auch in Deutschland aus, wenn auch wieder ein wenig besser als zuletzt erwartet. Der Konjunkturauftrieb liegt der Schätzung nach in diesem Jahr bei 1,4 Prozent und damit um 0,2 Punkte höher als bislang prognostiziert. Für 2011 sehen die IWF-Ökonomen in Deutschland ein geringfügig nach unten korrigiertes Wachstum von 1,6 Prozent voraus, während es weltweit unverändert auf 4,3 Prozent geschätzt wird.

Der Aufschwung ist den IWF-Volkswirten zufolge noch nicht gefestigt. Vor allem die hohe Staatsverschuldung in vielen Industrienationen trübe den positiven Ausblick.

Die jüngst von der Schuldenkrise in Europa ausgelösten Turbulenzen auf den Finanzmärkten hätten das Vertrauen in eine nachhaltige Erholung der Wirtschaft sinken lassen. Für die Euro-Zone stagniert die diesjährige Wachstumsprognose deshalb bei 1,3 Prozent.

Ob das globale Wachstum so kräftig bleibt wie prognostiziert, hänge vor allem von dem Verhalten der europäischen Staaten ab. Sie müssten es schaffen, das Vertrauen in die Stabilität ihrer Volkswirtschaften wieder zu verbessern, mahnt der IWF. Noch habe die Krise nicht auf aufstrebende Nationen und Entwicklungsländer übergegriffen – und alles deute weiter darauf hin, dass die Weltwirtschaft sich nachhaltig von ihrer schwersten Rezession seit sechs Jahrzehnten erhole. Allerdings seien die gigantischen Schuldenberge vieler Industrienationen ein echtes Risiko.

Der dringend notwendige Schuldenabbau dürfe jedoch nicht überhastet und zu drastisch sein , sondern er müsse mittelfristig und wachstumsfreundlich geplant werden. "Die meisten Industrieländer müssen nicht vor 2011 mit dem Sparen beginnen, denn frühere Maßnahmen könnte die frische Erholung zunichte machen", heißt es in dem Bericht. Jedoch sollten auch keine teuren Konjunkturpakete mehr geschnürt werden. Rasant wachsende Volkswirtschaften sollten dagegen sofort anfangen, ihre Haushalte zu konsolidieren.

Risiken für das Wachstum gingen auch von den geplanten Finanzmarktreformen in zahlreichen Staaten aus, da ihre Wirkung auf die Kreditvergabe von Banken ungewiss sei. Auch eine erneute Immobilienkrise in den USA würde den Aufschwung gefährden.