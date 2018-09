Frage: Die Bundesregierung verschiebt wichtige Reformprojekte oder setzt sie allenfalls halbherzig um. Die Wirtschaft blüht dennoch. Braucht die Wirtschaft die Politik überhaupt?

Hans-Peter Keitel: Die Wirtschaft reklamiert den Aufschwung, den wir im Moment erleben, gerne für sich. Uns erfreuen insbesondere die Erfolge auf dem Arbeitsmarkt. Klar ist auch: Was die Politik in der akuten Krisensituation getan hat, hätte die Wirtschaft allein nicht vermocht. Jetzt müssen wir sehen, dass wir aus der Krise herauskommen. Das sollten Politik und Wirtschaft gemeinsam tun. Ohne politische Unterstützung geht das für die Unternehmen nicht.

Frage: Welche Unterstützung erwarten Sie?

Keitel: Ich erwarte Tatkraft und Leadership. Wenn ein Unternehmer in einer schwierigen Situation Entscheidungen nicht trifft, bekommt er nach wenigen Wochen die Quittung dafür. Er muss gut und schnell entscheiden. Daran kann sich die Politik ein Beispiel nehmen.

Frage: Die sich aufhellende Konjunktur macht es vielleicht auch überflüssig, unpopuläre Entscheidungen zu fällen...

Keitel: Gut möglich, dass wir zu schnell das Licht am Ende des Tunnels sehen. Ich beobachte mit einiger Sorge, wie viele Debatten schon wieder übers Verteilen geführt werden. Einige Politiker wollen lieber Wohltaten verteilen, statt der Realität ins Auge zu blicken. Entzug – und nichts anders ist das Auslaufen der Konjunkturpakete – ist schmerzhaft.

Frage: Was kann die Politik von der Wirtschaft übernehmen?

Keitel: Beispielsweise Ernsthaftigkeit. Unternehmer spüren Fehler unmittelbar am eigenen Geldbeutel. Zurecht werden auch Manager, die mit dem Geld ihrer Aktionäre umgehen, an diesem Maßstab gemessen. Politiker wahren die Interessen und das Geld der Bürger. Politiker müssen genauso verantwortungsbewusst handeln, wie Unternehmer das tun – mit der gleichen Konsequenz, mit dem gleichen Engagement. Das wird besonders deutlich, wenn Sie auf den Mittelstand schauen. Dort handeln Unternehmer mit hohem persönlichen Risiko. Sie haben gerade in der Krise eigenes Geld eingesetzt, um Jobs zu retten, und sind teilweise enorme finanzielle Risiken eingegangen. Diese Unternehmer sind richtig sauer, wenn sie nun spüren, dass niemand mehr den Gürtel enger schnallen will, sobald sich nur die ersten positiven konjunkturellen Signale abzeichnen.

Frage: Bringt die derzeitige schwarz-gelbe Koalition der Wirtschaft weniger als die vorherige große Koalition?

Keitel: Ich frage lieber: Was wäre denn, wenn es die schwarz-gelbe Koalition nicht gäbe? Wenn ich auf die anderen denkbaren Varianten schaue, bin ich schnell beim Beispiel Nordrhein-Westfalen. Und was die rot-grüne Minderheitsregierung dort tun will, macht mich ratlos: Es geht ihr zu allererst ums Geldausgeben. Sie tut so, als habe sie mit dem Haushalt der Vorgängerregierung nichts zu tun. Sie macht eine Eröffnungsbilanz, schiebt die Verantwortung für die Schulden den Vorgängern in die Schuhe – und erweckt den Eindruck, nun sei alles auf Null gestellt und es lasse sich aus dem Vollen schöpfen. Wenn Unternehmer so handelten, wären krachende Pleiten die Folge.

Frage: Gibt es ein Reformprojekt der Bundesregierung, an dessen Gelingen Sie noch ernsthaft glauben?

Keitel: Wir reden über diese Regierung, als hätte sie überhaupt noch nichts bewegt. Das halte ich für überzogen. Ich kritisiere die Regierung, wenn es sein muss. Ich räume aber gern ein, dass die Bundesregierung bereits einiges geschafft hat. Wenn Sie sich außerhalb Deutschlands bewegen, wird das oft schneller deutlich. Vor dem letzten G20-Gipfel versuchten die USA, Deutschland vom Konsolidierungskurs abzubringen. Stattdessen warben sie für neue Ausgaben- und Konjunktur-Programme. Am Ende haben sich die Deutschen und ihre Mitstreiter durchgesetzt, und die Bundeskanzlerin hatte dabei eine führende Rolle. Ich war selbst mit in Toronto und sage Ihnen: Wenn Sie Deutschland von außen betrachten, entsteht ein wesentlich positiveres Bild als beim Blick auf das Klein-Klein der tagespolitischen Debatte.