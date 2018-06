Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) soll mächtig wütend gewesen sein. Weil sich mehrere Kollegen im Kabinett nicht mehr an die gemeinsam beschlossenen Sparpläne hielten , habe sich der Finanzminister auf einer Sitzung des CDU-Präsidiums verärgert gezeigt, meldete die Süddeutsche Zeitung am Morgen. Vor allem Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP), so der Vorwurf, hintertreibe die gemeinsamen Beschlüsse.

Nun weist Brüderle die Vorwürfe von sich. Dass einige Details des Sparpakets in den Gesprächen zwischen den Ressorts noch diskutiert würden, sei ein "völlig normaler Vorgang", sagte er. Wir haben gemeinsam ein Sparpaket beschlossen. Das gilt. Aber jetzt kommt es ja darauf an, die Umsetzung dessen, was im Groben beschlossen wurde, in den Ressortabstimmungen – das ist ein normales Verfahren – vorzunehmen." Der Abstimmungsprozess laufe derzeit. Dabei müssten "natürlich unterschiedliche Bewertungen zusammengeführt werden", sagte Brüderle.

Dem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge stoßen sich Brüderles Unterhändler vor allem am geplanten Abbau von Vergünstigungen bei der Ökosteuer. Sollten die Beschlüsse umgesetzt werden, müssten Firmen mit hohem Stromverbrauch bis zu zehn Mal mehr Ökosteuer zahlen. Auch die neue Luftverkehrssteuer stößt im Wirtschaftsministerium auf Widerstand. Brüderles Mitarbeiter befürchten, dass die Passagiere auf das Ausland ausweichen und in der Folge Arbeitsplätze verloren gehen. Zudem würde die Flugticketabgabe vor allem deutsche Fluglinien betreffen.

Zwar heißt es aus Koalitionskreisen, der Streit über die Details der Haushaltsbeschlüsse sei lösbar. Das beschlossene Sparpaket werde nicht noch einmal aufgeschnürt. Dennoch ermahnten führende Unionspolitiker den Koalitionspartner, das gemeinsam Beschlossene kurz vor der Sommerpause nicht infrage zu stellen. "Die Minister haben dem Sparpaket zugestimmt – jetzt müssen sie sich auch daran halten", sagte der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Leo Dautzenberg, im Gespräch mit ZEIT ONLINE.

Ohne explizit auf den Wirtschaftsminister einzugehen sagte er: "Diejenigen, die jetzt vom Sparpaket abweichen wollen, sollten sich ein Vorbild an Verteidigungsminister zu Guttenberg nehmen". Dieser habe schon vor der Sparklausur Vorschläge für eigene Sparanstrengungen eingebracht. "Wer jetzt etwas anderes will, muss sagen, wie er das finanzieren will", sagte Dautzenberg.

Auch der Grünen-Haushaltspolitiker Alexander Bonde kritisierte Brüderle: Der Wirtschaftsminister habe "den Ernst der Haushaltslage immer noch nicht verstanden". Brüderle solle vielmehr das "Subventionschaos" in seinem Ministerium abschaffen und so einen ökologischen Umbau der Wirtschaft ermöglichen. Der SPD-Finanzexperte und Fraktionsvize, Joachim Poß, warf der Kanzlerin Angela Merkel vor, Schäubles Sparkurs nicht ausreichend zu unterstützen. "Dieses Kabinett bildet keine Regierung, sondern lediglich eine Gruppe von verstreuten Einzelkämpfern", sagte er.

Unterstützung bekam Brüderle hingegen aus den eigenen Reihen: Zwar müsse man bei dem von der Regierung vereinbarten Gesamtvolumen des Sparpakets bleiben, sagte der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Hermann Otto Solms. Jedoch gelte: "Über die Details unterhalb dieser Fixgröße sollte in der Regierung sachverständig diskutiert werden." .

Der Bund der Steuerzahler reagierte ob des Widerstands gegen das Sparpaket erfreut. Brüderle und Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) hätten Recht, "wenn sie sich gegen Mehreinnahmen beziehungsweise gegen Teile des vermeintlich Sparpakets der Bundesregierung wenden", sagte der Verbandsgeschäftsführer Reiner Holznagel Handelsblatt Online . Die Einsprüche zeigten, dass es sich bei den geplanten Sparmaßnahmen auch um Beschlüsse handele, die die Einnahmesituation für den Bundeshaushalt zu Lasten der Steuerzahler verbessern sollten.