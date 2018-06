Die Atomindustrie wird neben der geplanten Brennelementesteuer Beiträge zur Förderung der Erneuerbaren Energien leisten müssen. "Es wird einen solchen Beitrag – ja, auch über die Brennelementesteuer hinaus – geben", sagte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe nach einer Vorstandssitzung der CDU in Berlin. Er wolle eine Vereinbarung, dernach die Industrie im Rahmen einer Laufzeitverlängerung für Atommeiler einen "substantiellen Beitrag zum massiven Ausbau regenerativer Energien" leistet, präzisierte er später.

Die Bundesregierung will erst Ende September endgültig über die Steuer und weitere Belastungen der Industrie entscheiden. Die Steuer werde zwar wie geplant am 1. September im Bundeskabinett vorliegen, sagte ein Regierungssprecher. Das Kabinett werde diese Steuer aber außerhalb des Haushaltsbegleitgesetzes behandeln und zunächst nur zustimmend zur Kenntnis nehmen. "Die genaue Ausgestaltung und der Beschluss kommt dann im Kabinett Ende September." Bis dahin will die Bundesregierung ein neues Energiekonzept erstellt haben.

Der Sprecher sagte, die mit der Steuer vorgesehenen 2,3 Milliarden Euro Einnahmen pro Jahr würden auf jeden Fall erhoben, um damit zur Konsolidierung des Bundeshaushaltes beizutragen. Noch liefen aber Gespräche auch über andere Mittel als diese Steuer. CDU-Generalsekretär Gröhe sagte, mögliche Vereinbarungen mit den Unternehmen können getroffen werden, sobald Regierung und Industrie das Energiekonzept umsetzten.

Auch Gröhe legte sich wie Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht verbindlich fest, ob die Brennelementesteuer tatsächlich komme oder eine Alternative dazu vereinbart werde. Wichtig sei, dass die Industrie das geplante Volumen jährlich ab 2011 aufbringe.

Die Süddeutsche Zeitung hatte unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, über die Brennelementesteuer hinaus werde es keine weitere Abgabe in nennenswertem Umfang geben . In der Koalition werde befürchtet, dass die Unternehmen unzumutbar hohe Belastungen träfen.

Bislang war zusätzlich zu der Steuer eine zweite Abgabe "in ähnlicher Größenordnung" geplant. Mit diesem Obolus will die Regierung einen Teil der immensen Zusatzgewinne abschöpfen, die die Atomkonzerne durch die Verlängerung der Kraftwerkslaufzeiten erzielten. Das Geld solle in die weitere Erforschung erneuerbarer Energien fließen.

Die Haltung der CDU könnte einen neuen Konflikt mit dem Koalitionspartner FDP begünstigen. FDP-Chef Guido Westerwelle hatte gesagt, die Atomindustrie solle nach dem Willen seiner Partei über die 2,3 Milliarden Euro hinaus keine Abgaben für längere Laufzeiten ihrer Kernkraftwerke leisten müssen.

Ende September will die Bundesregierung ein Energiekonzept vorstellen. Derzeit informiert sich Bundeskanzlerin Merkel auf einer Reise über den Energiesektor und den Stand der Förderung der Erneuerbaren Energien. Mit dem Energiekonzept werde dann auch klar, ob weitere Anstrengungen zur Förderung der Erneuerbaren Energien notwendig seien und wer diese unternehme, sagte der Regierungssprecher. Eine weitere Beteiligung der Industrie könnte ein zweiter Schritt sein.