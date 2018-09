Das von der Regierung in Auftrag gegebene Gutachten zur künftigen Energieversorgung kommt laut mehrerer Medienberichte zu dem Schluss, dass eine Verlängerung der Atom-Laufzeiten um 12 bis 20 Jahre am sinnvollsten sei. So seien die besten Effekte für den Klimaschutz und für die Volkswirtschaft zu erreichen, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Laut Focus heißt es in dem Gutachten: "Im Vergleich der Szenarien mit einer Laufzeitverlängerung von 4, 12, 20 und 28 Jahren ergeben sich insgesamt die vergleichsweise günstigsten Ergebnisse für eine LVZ (Laufzeitverlängerung) zwischen 12 und 20 Jahren."

Nach dem bislang geltenden Atomausstiegsbeschluss von Rot-Grün würde das letzte Atomkraftwerk etwa 2025 vom Netz gehen. Jetzt wird über Laufzeiten über das Jahr 2040 hinaus nachgedacht.

Auf Basis des federführend vom Energiewirtschaftlichen Institut der Universität Köln (EWI) und der Prognos AG erarbeiteten Gutachtens will die Regierung bis Ende September ihr Konzept zum zukünftigen Energiemix vorlegen. Kritisiert wird, dass das EWI acht Millionen Euro an Förderung von den Stromkonzernen RWE und Eon erhält.

Verglichen mit einer Laufzeitverlängerung um vier Jahre würde bei einem Plus von zwölf Jahren die Kohlendioxidemissionen um zehn Prozent geringer ausfallen. Der Börsenstrompreis werde dank des billigen Atomstroms um 20 Prozent, der für Haushaltskunden um vier Prozent sinken. Eine Verlängerung um 12 Jahre könnte demnach 43.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum um 0,2 Prozent steigern.

Noch besser sähe es demnach bei einer Verlängerung um 20 Jahre aus: Der Strompreis für Haushaltskunden würde um sieben Prozent fallen, 71.000 Arbeitsplätze könnten entstehen und das Wachstum um 0,5 Prozentpunkte gesteigert werden.

Eine solche Verlängerung gilt als höchst unwahrscheinlich, vor allem, weil der Bundesrat angesichts einer fehlenden Mehrheit für Union und FDP umgangen werden soll. Das Bundesinnen- und das Justizministerium halten deshalb nur eine moderate Verlängerung für vertretbar. Als moderat gelten, je nach Interpretation, maximal zehn Jahre.

Allerdings könnte die von der Bundesregierung geplante Einführung strenger Sicherheitsauflagen eine Laufzeit-Verlängerung unrentabel machen. Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) will laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel den AKW-Betreibern vorschreiben, dass alle deutschen Kernkraftwerke mit Baumaßnahmen gegen Flugzeugabstürze geschützt werden.

Alle AKWs sollen künftig gegen den Absturz eines Passagierflugzeugs vom Typ A320 geschützt sein, das Terroristen in einen Meiler lenken könnten. Atomkraftgegner hatten in der Vergangenheit kritisiert, dass zum Beispiel das in der Einflugschneise des Münchener Flughafens gelegene AKW Isar 1 nicht ausreichend gesichert sei. Das hessische AKW Biblis, das in der Nähe des Frankfurter Flughafens liegt, sei bereits beim Absturz kleinerer Maschinen gefährdet.

Die Energiekonzerne hatten zur Verbesserung des Schutzes vor Abstürzen oder Attacken Vernebelungsanlagen ins Spiel gebracht. Eine ganze Reihe von Atomkraftwerken bräuchte bei einer Durchsetzung strenger Nachrüstungspläne wohl eine neue Schutzhülle aus Beton. Das könnte bei den älteren Anlagen den Weiterbetrieb unrentabel machen.

Röttgen und Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) sind sich unterdessen in Teilen über das Energiekonzept der Bundesregierung einig geworden. Die CO2-Emissionen sollen laut Spiegel nach 2020 um 55 Prozent gegenüber 1990 bis zum Jahr 2030 und um 70 Prozent bis 2040 fallen. Geplant seien etwa eine weitere Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsprozesse für Stromleitungen und für Wasserkraftwerke. Staatliche Bürgschaften solle es geben, um Investitionen in Offshore-Windparks abzusichern. Und Hausbesitzer sollen stärker gefördert werden, wenn sie ihre Ölheizungen durch umweltfreundliche Heizungen ersetzen. Zusätzlich rund drei Milliarden Euro veranschlage die Regierung pro Jahr, um die Energieziele zu erreichen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Freitag zum Abschluss ihrer "Energie-Reise" bekräftigt, es werde im Energiekonzept ein klares Bekenntnis sowohl zur Kern- als auch zur Kohlenergie geben. Es gehe um "Brückentechnologien" hin zu einer Versorgung nur mit Öko-Energien. RWE-Chef Jürgen Großmann sagte, dass eine Laufzeitverlängerung für die Stromkosten preisdämpfend wirke.

Die Öko-Energie-Branche warnt seit Wochen vor längeren Laufzeiten. Sie würden den Ausbau der Stromerzeugung etwa aus Sonne und Wind behindern, da bereits bis 2020 fast die Hälfte des Stroms aus regenerativen Energien kommen könnte. Schon jetzt liefen viele Atommeiler mit gedrosselter Leistung, um dem Einspeisevorrang für Öko-Strom gerecht zu werden.