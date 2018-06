ZEIT ONLINE: Herr Sandler, Sie und Ihre Frau haben über 40 Jahre lang ein Unternehmen aufgebaut, dem sie praktisch Ihr ganzes Leben gewidmet haben. Jetzt geben Sie einfach alles weg?

Herbert Sandler: Das ist doch das Einzige, was Sinn ergibt. Wir waren selbst überrascht, dass wir so viel Geld aufgehäuft hatten. Das haben wir in unseren kühnsten Träumen nicht erwartet. Aber was machen Sie mit so einem Vermögen? Wie viele Häuser, Autos, Flugzeuge oder anderen Luxus wollen Sie kaufen?

ZEIT ONLINE: Sehen Ihre Kinder das genauso?

Sandler: Unsere Kinder unterstützen uns. Sie haben dasselbe vor mit ihren Stiftungen. Vererben von einer Generation zur anderen kann irreparable Schäden anrichten.

Herbert und Marion Sandler gehören zu den 40 Milliardären, die Teile ihres Vermögens verschenken wollen. Das Paar übernahm Anfang der sechziger Jahre eine kleine Bank in Kalifornien, die Golden West Financial Corporation und verwandelte sie zu einer der erfolgreichsten Sparkassen der USA. Die Sandlers, heute beide Ende 70, verkauften die Golden West im Jahr 2006 an die US-Bank Wachovia. 2,4 Milliarden Dollar sollen sie dadurch eingenommen haben. Bereits damals versprachen sie, rund 1,3 Milliarden Dollar zu spenden. Die Sandlers gelten als führende Sponsoren linksliberaler Organisationen in den USA.

ZEIT ONLINE: Nicht alle sind von der Spendeninitiative begeistert. Es gibt die Kritik, dass die Wohltäter allein entscheiden, welche Initiativen sie unterstützen wollen. Das sei wenig demokratisch, dabei verdanken die Reichen ihr Vermögen der Gesellschaft.

Sandler: Das habe ich so noch von niemandem gehört.

ZEIT ONLINE: Vielleicht ist es der europäische Blickwinkel?

Sandler: Das kann ich nicht nachvollziehen. Soweit ich weiß, haben viele Reiche in Europa ihr Vermögen selbst vererbt bekommen und sie neigen dazu, ihr Vermögen an die nächste Generation weiterzureichen. Geld, das sie nicht selbst erarbeitet haben. Auf diese Weise tragen sie nichts zum Gemeinwesen bei. Soll das besser sein, als der amerikanische Weg?