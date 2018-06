Die japanische Notenbank hat auf einer Dringlichkeitssitzung beschlossen, den Banken des Landes noch mehr Geld zu leihen. Das bestehende Programm werde von 20 Billionen Yen auf 30 Billionen Yen (275,5 Milliarden Euro) aufgestockt, teilte die Bank of Japan (BOJ) mit. Aggressivere Schritte behalte man sich für den Fall vor, dass es deutlichere Zeichen für eine wirtschaftliche Verlangsamung gebe. Den Leitzins ließen die Notenbanker wie erwartet bei rekordniedrigen 0,1 Prozent.

Der Yen legte nach der Ankündigung leicht zu, blieb jedoch im Tagesverlauf zum Dollar im Minus. Der Nikkei gab einen Teil seiner vorherigen Gewinne wieder ab. In einer ersten Reaktion sprach Andy Ji von der Royal Bank of Scotland in Singapur von einem halbherzigen Vorgehen der Notenbank. "Nichts hat sich grundsätzlich geändert", sagte er. Die BOJ widersetze sich weiter dem Druck der Regierung.

Das exportabhängige Japan leidet zunehmend unter dem starken Yen und der hartnäckigen Deflation mit fallenden Preisen. Eine Deflation drückt die Umsätze und Gewinne der Unternehmen, die dann Abstand von neuen Investitionen nehmen und Arbeitsplätze abbauen. Die Währung hatte zuletzt ein 15-Jahres-Hoch zum Dollar erreicht und belastete damit zunehmend die ausfuhrorientierte Wirtschaft Japans.

Die BOJ steht entsprechend unter wachsendem Druck der Regierung, ihre Geldpolitik zu lockern. Im Laufe des Tages sollte Shirakawa Medienberichten zufolge mit Ministerpräsident Naoto Kan zu Gesprächen zusammengekommen.