Es sind gute Zahlen, die heute öffentlich wurden: Im September ist die Zahl der Arbeitslosen um rund 160.000 gesunken, meldet die Bundesagentur für Arbeit – auf etwas oberhalb der Drei-Millionen-Marke. Bald schon könnte sie unter drei Millionen liegen. Das Ausland bestaunt das deutsche Jobwunder, und die Krisenpropheten wundern sich. Hatten die Experten nicht vorher gesagt , die Arbeitslosigkeit werde in der Krise wieder deutlich steigen, auf fünf Millionen oder mehr?

Doch statt mit Erleichterung darüber, das Deutschland besser als andere Länder durch die Krise kommt, reagieren viele Bürger mit Skepsis: Ein Statistiktrick sei dieses Jobwunder, lautet eine weitverbreitete Meinung, die sich vor allem im Netz kundtut. Manch einer vermutet gar eine Verschwörung von Politikern, Ökonomen und "Mainstream"-Medien, die verkennen, dass der Aufschwung am Arbeitsmarkt nichts weiter ist als Zahlenzauber.

Arbeitsmarkt Arbeitslose Das ganze Bild: Offiziell waren im Oktober rund 2,945 Millionen Erwerbsfähige in Deutschland arbeitslos gemeldet. Rechnet man all jene hinzu, die zum Beispiel an einem Bewerbertraining teilnehmen oder vorübergehend mit einem Ein-Euro-Job beschäftigt sind, liegt die Zahl der Arbeitlosen höher. Sie steigt weiter, wenn man die rund 280.000 Menschen berücksichtigt, die im Juli noch Kurzarbeitergeld bekamen. Allerdings: Auch die Zahl der "verdeckten" Arbeitslosen sinkt und liegt heute deutlich unter dem Niveau des Jahres 2005. Zeitarbeit Als erste raus: In der Krise ging die Zahl der Zeitarbeiter zurück. Im Vergleich zum Jahr 2002 lag sie 2009 aber immer noch mehr als doppelt so hoch. 2010 ist sie wieder gestiegen: Für September meldet der Branchenverband BZA 893.000 Zeitarbeiter. Lohn Netto bleibt nicht mehr: Die Nettolöhne pro Stunde stagnieren seit dem Jahr 2000. Im vergangenen Jahr stiegen sie leicht an. Allerdings vor allem deshalb, weil zwischenzeitlich mehr als eine Million Menschen in Kurzarbeit waren, und die Arbeitszeit stärker sank als die Nettomonatsgehälter. Pro Monat hatten die Bürger im Durchschnitt netto sogar etwas weniger in der Tasche als im Vorjahr. ALG II Hartz IV: Die Zahl der Menschen, die arbeiten können und Arbeitslosengeld II beziehen, ist in der Krise gesunken. Zu ihnen zählen auch jene, die aufstockende Leistungen zu ihrem Gehalt beziehen, weil der Lohn nicht zum Leben reicht. Niedriglohn Großer Niedriglohnsektor: Als Niedriglöhner gilt in dieser Berechnung, wer weniger als zwei Drittel des mittleren Lohns bezieht. 2008 entsprach das Stundenlöhnen unter 9,50 Euro in West- und 6,87 Euro in Ostdeutschland. Beschäftigte Mehr Jobs: Seit 2005 steigt die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Ein Blick in die Statistik offenbart ein differenziertes Bild. Richtig ist: Die Arbeitslosigkeit sinkt – selbst wenn man alle Tricks berücksichtigt, mit der die Regierung die Zahl der Arbeitslosen klein rechnet. Unter dem Strich haben heute weit mehr Menschen Arbeit als noch vor fünf Jahren. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen geht zurück.

Was aber auch stimmt: Rechnet man die Menschen in Umschulungen, Ein-Euro-Jobs und die Kurzarbeiter hinzu, liegt die Arbeitslosenzahl um einiges höher: nach aktuellen Daten der Bundesagentur für Arbeit bei rund 4,4 Millionen. Allerdings sinkt auch diese Zahl, weil weniger Menschen in Kurzarbeit sind. Mittlerweile liegt die "verdeckte" Arbeitslosigkeit fast wieder auf dem Niveau des Jahres 2008, als die deutsche Wirtschaft in die Rezession rutschte.

Zugleich wird der Preis sichtbar, den die Deutschen für den Boom am Arbeitsmarkt nach 2005 zahlen mussten: Arbeit wurde oft billiger, der Niedriglohnsektor größer, die Nettolöhne stagnieren seit Jahren. Auch gibt es heute eine halbe Million "Aufstocker", die Vollzeit arbeiten und deren Lohn trotzdem nicht zum Leben reicht.

In der Box auf dieser Seite haben wir sechs Statistiken ausgewählt, die einen Eindruck geben sollen, wie sich der Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren und in der Krise entwickelt hat. Mit einem Klick auf die Reiter gelangen sie zu den Grafiken.