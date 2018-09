In der Stahlbranche sollen Zeitarbeiter und Festangestellte künftig den gleichen Lohn erhalten . Erstmals wurde für eine gesamte Branche ein solcher Passus ("Gleiches Geld für gleiche Arbeit") in einen Tarifvertrag aufgenommen. Ein positives Signal, aber kein Durchbruch: In anderen Branchen – wie der Metall- und Elektroindustrie – ist es bedeutend schwieriger, Ähnliches zu erreichen. Die Leiharbeit spielt dort eine viel größere Rolle. Deshalb ist die Politik gefragt, den richtigen gesetzlichen Rahmen zu setzen.

Warum? Zeitarbeit ist ein wichtiges Instrument, um den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren. Unternehmen müssen schnell reagieren können, wenn sich die Auftragslage ändert oder Personal fehlt. Viele Betriebe missbrauchen die Zeitarbeit aber für andere Zwecke: Sie drücken die Löhne oder üben Druck auf die Stammbelegschaft aus, immer mit dem Argument, die Zeitarbeiter bekämen sie billiger.

Möglich ist dies, weil im Gesetz gleiches Geld für gleiche Arbeit nur dann vorgesehen ist, wenn es keinen davon abweichenden Tarifvertrag gibt. Die Arbeitgeber der Leiharbeiter haben aber mit einer kleinen christlichen Gewerkschaft niedrige Tariflöhne vereinbart und so das Gebot zur gleichen Bezahlung untergraben. Leiharbeiter werden doppelt bestraft. Sie müssen mit der Unsicherheit leben, immer nur befristet eingestellt zu werden, und bekommen gleichzeitig weniger Geld.

Im Gesetzentwurf zur Neuregelung der Zeitarbeit wird dieser Passus nicht angetastet. Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) setzt auf einen Branchenmindestlohn. Der wird das Problem aber nicht lösen. Ein Mindestlohn für die Zeitarbeit würde – das ist schon jetzt absehbar – unter den Branchentariflöhnen in der Metall- und Elektroindustrie liegen. Der Lohnabstand würde zementiert und nicht aufgehoben.

So bleibt zu hoffen, dass sich ausnahmsweise die FDP in der Koalition durchsetzt. Die Liberalen verweigern sich einem Mindestlohn und sprechen sich für eine gesetzliche verankerte Gleichstellung aus.