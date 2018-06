Die Organisation erzielt Milliardengewinne. Aber sie zahlt keine Steuern. Ihre Manager handeln mit Wertpapieren und Gold über alle Grenzen hinweg. Aber kein Gericht kann sie belangen und keine Regierung ihre Geschäfte kontrollieren. Und wer ihre Zentrale gleich neben dem Bahnhof von Basel aufsucht, der betritt exterritoriales Gebiet. Die Schweizer Polizei hat hier nichts zu sagen.

So umgibt eine Aura von Konspiration den runden Turmbau, der sich da 18 Stockwerke hoch über die Dächer der Baseler Altstadt erhebt. Aber Peter Dittus, der Verwaltungschef im Haus, kann bei solchen Zuschreibungen nur müde lächeln. "Wir sind nur Dienstleister, wir sind eine Nichtmacht", versichert der freundliche 53-jährige Herr im grauen Anzug, der aus seinem vornehmen Büro das Dreiländereck überblickt.

Doch seine Erklärung ist ebenso wahr wie irreführend. Denn das Unternehmen, dem Dittus als Generalsekretär dient, ist die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich , jene Institution, über die Zentralbanken aus aller Welt ihre Geschäfte und ihre Politik koordinieren. Das macht die "BIZ", wie sie unter Fachleuten heißt, zur wichtigsten Schaltstelle für die staatliche Seite der globalisierten Finanzwelt. Fünfmal im Jahr treffen hier die Herrscher über Zinsen und Geldmengen in abhörsicheren Konferenzräumen zum diskreten Meinungsaustausch zusammen. Hier verabreden die Währungshüter aus den 56 Mitgliedsstaaten, wie sie das stets drohende Chaos auf den Finanzmärkten abwehren oder Rettungspakete für Krisenstaaten in der Praxis umsetzen wollen.

Vom Inhalt der Gespräche erfährt die Öffentlichkeit meist wenig. Die Geheimniskrämerei können die Notenbanker allerdings gut begründen. Schon mit wenigen öffentlich gesprochenen Worten können sie Milliarden auf den Finanzmärkten in Bewegung setzen, weil Investoren auf künftige Zinsänderungen oder Währungsgeschäfte schließen können.

Dass im Turm am Basler Bahnhof weitreichende Entscheidungen fallen, verrät auch ein Begriff wie "Basel II ". Weil hier zugleich die Sekretariate des "Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht" und des "Financial Stability Board" residieren, jenen Gremien, in denen die Finanzaufseher der G20-Staaten die Mindeststandards zum Schutz der Geldbranche vor sich selbst verabreden, ist das Regelwerk nach seinem Entstehungsort benannt. Nun wird an einer verschärften Version gearbeitet, die in der Fachpresse schon unter "Basel III" firmiert. Unvermeidlich ist der Basler Turm daher auch Schauplatz eines harten Machtkampfes zwischen Regierungen, Notenbankern und Lobbyisten. Während die Aufseher den Banken harte Grenzen für ihre Risiken setzen wollen, drohen die Banken, dies würge die Wirtschaft ab.