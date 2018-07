ZEIT ONLINE: Herr Kapoor, erinnern Sie sich an den Tag, als Lehman Brothers vor zwei Jahren zusammenbrach ?

Sony Kapoor: Natürlich. Zwei Tage vorher, am 13. September, hatte ich Geburtstag. Ich arbeitete damals als strategischer Berater für die norwegische Regierung in Oslo. Ein paar Freunde waren gekommen, um mit mir zu feiern. Es war bekannt, dass das Schicksal von Lehman an diesem Wochenende auf der Kippe stand. Später, als wir alle etwas betrunken waren, erzählte ich alte Lehman-Geschichten und sagte den Trinkspruch: "Lehman Brothers ist tot – lang lebe Lehman Brothers!" Ich wollte nicht, dass die Bank scheiterte, aber ich wusste, dass es gut passieren konnte.

ZEIT ONLINE: Sie selbst haben rund ein Jahr lang in London für Lehman gearbeitet. Die Bank war ihr erster Arbeitgeber in Europa. Warum will ein junger Mann im Alter von 25 Jahren zu solch einer Bank?

Sonny Kapoor der 36-Jährige war rund ein Jahr lang Investmentbanker bei Lehman Brothers in London. Heute streitet er für eine radikale Reform des Finanzsystems. Der inder leitet den Thinktank "Re-Define", der Regierungen und Parlamentarier weltweit berät. Kapoor hat in Indien eine Ausbildung zum Chemieingenieur absolviert und studierte später an der London School of Economics. Heute lebt er in Brüssel.

Kapoor: Weil ich hoffte, auf diese Weise meinem langfristigen Ziel näher zu kommen. Ich bin im Indien der achtziger Jahre groß geworden, viele von uns träumten damals davon, an die Spitze der Weltbank zu gelangen, um die Armut und das Elend in der Welt zu bekämpfen. Bevor ich zu Lehman kam, arbeitete ich für ICICI, das ist Indiens größte Investmentbank. Eines Tages hatte ich ein Gespräch mit der Weltbank. Man sagte mir, du bist gut und talentiert, aber du bist zu jung. Sammele noch etwas Erfahrung bei einer Investmentbank. Also bewarb ich mich bei Lehman in London.

ZEIT ONLINE: Warum Lehman?

Kapoor: Aus keinem besonderen Grund. Lehman war das erste Angebot und der Einstiegsbonus, den sie mir boten, war anständig: 5000 britische Pfund. Es gab noch andere Banken, bei denen ich hätte anfangen können. Aber ich sagte Lehman zu, obwohl mein Gehalt selbst gar nicht so hoch war, rund 50.000 Pfund im Jahr. Ich wusste, dass es rasant angestiegen wäre, wenn ich länger geblieben wäre.

ZEIT ONLINE: Sind sie aber nicht. Warum?

Kapoor: Ich merkte schnell, dass es Dinge gab, mit denen ich mich unwohl fühlte. Einige meiner nicht-britischen Kollegen nutzten zum Beispiel die non-domiciled rule ...

ZEIT ONLINE: … die Regel erlaubt es nicht-britischen Bürgern, einen anderen Staat – etwa eine Steueroase – als eigentlichen Wohnsitz anzugeben und sich das Gehalt dorthin überweisen zu lassen. Wegen solcher Tricks haben Sie den Job aufgegeben?

Kapoor: Es gefielen mir noch andere Dinge nicht. Eigentlich sollten in Banken sogenannte "chinesischen Mauern" existieren. Diese sorgen dafür, dass die Analysten, die Aktien von irgendeiner Firma bewerten, nicht dem Einfluss jener Mitarbeiter unterliegen, die in diese Firma investieren oder deren Verkauf betreuen. In Wirklichkeit aber gab es diese Mauern nicht. Wenn es der Bank half, wurde der Analyst eben gebeten, sein schlechtes Rating zurück zu halten. Das Erstaunliche war, dass es innerhalb des Unternehmens kein Geheimnis war, dass es einfach so geschah. Als sei das alles ganz normal.