Ein beherzter Sprung von der letzten Leitersprosse und schon ist der Techniker wieder an Bord des Schiffes. Gerade noch stand er in 70 Meter Höhe, um an der neuen Turbine zu arbeiten. Ein Sicherheitscheck, einer von vielen. Die Turbinen der Windräder müssen funktionieren, und zwar einwandfrei: bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter und bei Wind sowieso. Es gibt noch viel zu tun.

Vor der Halbinsel Darß-Zingst liegt eine Großbaustelle in der Ostsee. Im letzten halben Jahr wurden dort 21 Windräder gebaut, 150 Millionen Euro hat der erste kommerzielle Offshore-Windpark in Deutschland gekostet. In wenigen Wochen soll er ans Netz gehen und 50.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Während das ganze Land über die Laufzeiten von Atomkraftwerken streitet, entsteht in der Ostsee die Zukunft der Windenergie: Baltic 1.

Beim Ausbau der erneuerbaren Energien setzt die Bundesregierung besonders auf Wind , und der weht auf hoher See immer etwas stärker als auf dem Land. Bis 2030 soll vor den Küsten des Landes bis zu 25.000 Megawatt produziert werden, ein Viertel des deutschen Stroms könnte dann durch Windkraft entstehen. Bis dahin ist es aber noch ein sehr langer Weg: Baltic 1 produziert gerade einmal 48,3 Megawatt.

© Michael Danner für ZEIT ONLINE

Deutschland hat noch großen Nachholbedarf. Während andere europäische Länder wie Großbritannien oder Dänemark schon lange in Offshore-Windparks investieren, wurde hierzulande lange Zeit nur darüber geredet. Dabei liegt die Zukunft der Windenergie im Meer, da ist sich Werner Götz sicher. "An Land bräuchte man schon sehr viele Einzelprojekte, um unsere Erwartungen zu erfüllen", sagt der Geschäftsführer der EnBW Erneuerbare Energien GmbH. Auf dem Meer gebe es hingegen reichlich Platz für große Windparks.

Die vier großen Energiekonzerne haben längst erkannt, wie viel Geld sie mit den Offshore-Parks verdienen können. Das Erneuerbare Energien Gesetz garantiert ihnen einen Abnahmepreis von 15 Cent für jede Kilowattstunde vom Meer, sechs Cent mehr, als sie für Landstrom bekommen. In den kommenden Jahren werden viele neue Parks entstehen. In der Ostsee sind zum Beispiel 19 neue Windparks genehmigt, von denen sich aktuell fünf in der ersten Bauphase befinden. In der Nordsee befinden sich sogar schon 22 Windparks in der ersten Bauphase, für 47 weitere wurden Genehmigungen erteilt.

Der Boom von Offshore-Projekten könnte aber schon bald ins Stocken geraten , fürchtet der Bundesverband Windenergie. Grund dafür seien die kürzlich beschlossenen Laufzeitverlängerungen von Atomkraftwerken. "Die Kernkraftwerke werden noch Jahrzehnte die Stromnetze verstopfen und den Ausbau der Windenergie blockieren", sagt Hermann Albers, Präsident des Branchenverbands. Doch der Strom aus erneuerbaren Energien hat in Deutschland immer Vorrang vor anderem Strom und wird garantiert in das Stromnetz eingespeist. Zudem werden rund 70 Prozent der aktuellen Investitionen in Offshore-Windparks von den großen Energieriesen selbst getätigt.

Was auch immer auf der politischen Ebene entschieden wird: Baltic 1 ist beinahe fertig und Jan Nielsen hat einen Teil dazu beigetragen. Er sitzt im Cockpit seines Schiffes und beobachtet das Radar. Nicht viel los auf der Ostsee. Der Däne Nielsen ist Kapitän der Fintry Two, das Schiff pendelt zwischen dem Hafen von Rostock und dem Offshore-Windpark. Jeden Morgen bringt Nielsen die Techniker und Ingenieure in den Windpark, abends holt er sie wieder ab. Jan Nielsen ist so etwas wie der Busfahrer von Baltic 1.