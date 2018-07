Nach Verabschiedung der umstrittenen Gesundheitsreform ist das Gesundheitswesen nach Ansicht des Schätzerkreises zumindest für das nächste Jahr durchfinanziert. Der Kreis prognostiziert jährlich die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der Krankenversicherungen.

Für das Jahr 2011 würden Einnahmen des Gesundheitsfonds in Höhe von 181,1 Milliarden Euro erwartet, hieß es in der Erklärung. Die voraussichtlichen Ausgaben der Krankenkassen würden 178,9 Milliarden Euro betragen. Damit könnten im Jahr 2011 voraussichtlich alle Ausgaben der Krankenkassen durch Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds im Durchschnitt gedeckt werden. Neue Zusatzbeiträge von den Versicherten würden so nicht fällig. Zusätzliche Steuermittel in Höhe von zwei Milliarden Euro könnten für den geplanten Sozialausgleich genutzt werden, sagten die Experten aus Bundesversicherungsamt, Gesundheitsministerium und den Krankenkassen einvernehmlich voraus.

Experten waren bislang von einem Defizit von bis zu elf Milliarden Euro im nächsten Jahr ausgegangen. Dieser Wert bildet auch die Grundlage für die Gesundheitsreform , die kurzfristig zehn Milliarden Euro bringen soll. Mit ihr wird zu Beginn nächsten Jahres der allgemeine Beitragssatz von 14,9 auf 15,5 Prozent erhöht. Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen von den Mehrkosten je 0,3 Prozentpunkte. Zudem will die Koalition die Ausgabenzuwächse von Ärzten, Kliniken und Apothekern dämpfen. Die Verwaltungskosten der Kassen werden auf dem Niveau von 2010 eingefroren. Für die Pharmaindustrie sind bereits im August kurzfristige Sparmaßnahmen in Kraft getreten, ein weiteres Paket befindet sich im parlamentarischen Verfahren.



Der Chef des Ersatzkassenverbands vdek, Thomas Ballast, sagte: "Es ist ein gutes Ergebnis, dass mit den zusätzlichen Steuermitteln und den Beitragssatzerhöhungen kein Defizit entstehen wird." Auf Einsparungen dürfe jetzt aber nicht verzichtet werden. So drohe eine Abschwächung der Arznei-Sparpläne durch Änderungsanträge der Koalition.