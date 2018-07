Die japanische Notenbank hat es getan, die US-Notenbank Fed wird ihr wahrscheinlich folgen : Wichtige Notenbanken der Welt lockern ihre ohnehin beispiellos expansive Geldpolitik, aus ganz unterschiedlichen eigennützigen Motiven. Insgesamt droht so aber ein Abwertungswettlauf an den Devisenmärkten, und die Folgen eines solchen "Währungskriegs" können verheerend sein. Wie die Erfahrungen aus der Großen Depression in den 1930er Jahren zeigen, gehen letztlich alle Beteiligten als Verlierer hervor – Schutzzölle und Beschränkungen des Kapitalverkehrs sei Dank.

Vor einem Währungskrieg hatte unlängst der brasilianische Finanzminister Guido Mantega gewarnt. Nun fand auch der Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF), Dominique Strauss-Kahn, deutliche Worte: "Es breitet sich ganz deutlich die Idee aus, dass Währungen als politisches Druckmittel genutzt werden können", sagte er der Financial Times . Wenn Staaten versuchten, mit Hilfe der Währung den heimischen Aufschwung anzukurbeln, sei die Stabilität der Weltwirtschaft in ernster Gefahr. "Jeder solche Ansatz würde einen negativen und sehr schädlichen Langzeit-Effekt haben", so der IWF-Chef. Ein Abwertungswettlauf könne die Erholung der Weltwirtschaft von der schwersten Krise seit Generationen abwürgen und enormen Schaden anrichten.

Ein wichtiger Grund für die Spannungen sind die globalen Ungleichgewichte, an denen sich auch drei Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise kaum etwas geändert hat. Zugleich haben sich die Machtverhältnisse verschoben : Während die USA mit hoher Arbeitslosigkeit und mageren Wachstumsraten kämpfen, konnte sich China an die zweite Stelle in der Weltrangliste der größten Volkswirtschaften vorschieben. In den Wechselkursen spiegelt sich das jedoch nach Meinung vieler US-Politiker noch nicht wieder. Sie werfen der Regierung in Peking vor, ihre Währung künstlich niedrig zu halten und so den Exporteuren ungerechtfertigte Vorteile am Weltmarkt zu verschaffen.

Doch die Regierung in Peking weigert sich, auf die Forderungen aus den USA einzugehen. Das reizt zu Alleingängen, was zusätzlichen Druck ins Währungsspiel bringt. Die Bank of Japan intervenierte im September zum ersten Mal seit Jahren am Devisenmarkt, um den Yen gezielt zu schwächen . Die asiatische Leitwährung ist derzeit so stark wie lange nicht mehr und inzwischen zu einer Belastung für Japans Exportwirtschaft geworden. Ähnliches planen die USA und möglicherweise auch Großbritannien. Auch dort wollen die Notenbanken frisches Geld auf den Markt werfen, um ihre Wirtschaft zu stärken und den Kurs der Währungen zu drücken.

Leidtragende dieser Maßnahmen sind nicht zuletzt die Schwellenländer in Asien und Südamerika. Denn das billige Geld fließt nicht an die Firmen und Haushalte in den USA oder in Japan: Es geht vielmehr weltweit auf die Suche nach rentablen Investitionsmöglichkeiten, etwa in Ländern wie Brasilien , die ihre Währungen freigegeben haben. Sie ziehen mit ihren höheren Zinsen massenhaft Geld an, was den Devisenkurs nach oben treibt.

Nun verlieren sie die Geduld und schießen scharf zurück. So will Brasilien die Steuern für ausländische Investoren erhöhen, Südkorea droht mit Einschränkungen für den Devisenhandel. IWF-Chef Strauss-Kahn treibt dies um. Die aufstrebenden Wirtschaftsmächte versuchten, sich mit geldpolitischen Maßnahmen gegen starke ausländische Investitionsflüsse und die Verteuerung ihrer Landeswährung zu wehren. "Ich denke, dass das keine gute Idee ist."

Um einen drohenden Währungskrieg zu vermeiden, stehen damit nicht zuletzt die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Staaten vor einer Herkulesaufgabe . Im November treffen sie sich erneut zu einem großen Gipfel, diesmal in Südkorea, und müssen sich des Währungsproblems annehmen. Viele Experten sehen in einem koordinierten Vorgehen der G-20-Staaten die einzige Lösung.

Robert Johnson vom Institut für neues wirtschaftliches Denken, einem vom Investor George Soros finanzierten Think-Tank, sieht Abstimmungsbedarf innerhalb der G 20 zwischen drei wichtigen Gruppen: Den Konsumenten, den Ausfuhrnationen und einer Gruppe von exportstarken Schwellenländern. Dabei müssten sie die Währungen der Schwellenländer kontrolliert aufwerten, um etwa 20 bis 25 Prozent im Verlauf von ein oder zwei Jahren, sagte er und sieht darin auch Vorteile für die aufstrebenden Volkswirtschaften: Zwar würden die Exporte unter Druck geraten, doch die Einfuhren würden billiger, was die Binnenwirtschaft in Schwung bringen könnte. Zugleich würde der Dollar günstiger, was es US-Firmen erleichtert, ihre Produkte abzusetzen.

Die Staats- und Regierungschefs müssen sowohl eine Kursexplosion am Devisenmarkt als auch Überreaktionen nationaler Regierungen vermeiden . Beides hätte möglicherweise dramatische Auswirkungen auf den Welthandel: Denn Exportfirmen können sich gegen schrittweise steigende Kurse absichern, etwa über Finanzderivate oder Zulieferer in Billigwährungsländern. Bewegen sich die Kurse aber zu schnell und zu stark, bricht die Planungsgrundlage weg, und das kann den gesamten Welthandel in Mitleidenschaft ziehen. Das ist den Verantwortlichen bewusst: "Wir riskieren einen Handelskrieg, und das ist die große Sorge", hatte Brasiliens Finanzminister Mantega gesagt. "Ein gemeinsames Vorgehen ist daher Alleingängen vorzuziehen."