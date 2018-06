Eine Unternehmenssprecherin sagte, der nach monatelangen Verhandlungen gefundene Kompromiss mit der Pilotengewerkschaft Cockpit sei in der Urabstimmung mit großer Mehrheit durchgefallen. Mit Streiks der 1300 Piloten sei dennoch kurzfristig nicht zu rechnen. Die Tarifparteien hätten neue Gespräche für Anfang November vereinbart.

In Tarifauseinandersetzungen ist es äußerst selten, dass bereits gefundene Kompromisse mit einer späteren Urabstimmung gekippt werden. Die Tarifkommission der Gewerkschaft und das Management der Fluggesellschaft hatten sich am 31. August auf einen neuen Manteltarifvertrag geeinigt, der eine schrittweise Angleichung von Arbeitsbedingungen der Air-Berlin-Piloten an das bessere Niveau der Tochtergesellschaft LTU bis 2013 bringen sollte. Zuvor hatte die Gewerkschaft während der monatelangen Verhandlungen mit Streiks gedroht.

Nach dem Kompromiss regte sich unter den Air-Berlin-Piloten Widerstand. Sie halten ein besseres Verhandlungsergebnis für möglich. Bei der Urabstimmung stimmten 90,5 Prozent der Befragten gegen den Kompromiss und nur 8,9 Prozent dafür. Bei der Tochter LTU gab es 84,5 Prozent Nein-Stimmen und nur 14,2 Prozent waren für den Kompromiss. Die Wahlbeteiligung lag zwischen 79,1 Prozent bei LTU und 83,8 Prozent bei Air Berlin.

Mit der Ablehnung des Kompromisses durch die Urabstimmung besteht nun keine Friedenspflicht mehr. Das bedeutet, dass Streiks wieder rechtlich möglich sind.

Bei Air Berlin und der 2007 hinzu gekauften Düsseldorfer LTU arbeiten rund 1200 Piloten. Der ursprüngliche Tarifkompromiss regelte unter anderem die Zahl freier Tage, Dienstplanmodelle und Urlaub. Auch hatten sich beide Seiten darauf geeinigt, zum Sommerflugplan 2011 die Crew auf ausgewählten, besonders weiten Langstreckenflügen durch einen dritten Piloten zu verstärken.

Bei der Fluggesellschaft Germania bereitet die Vereinigung Cockpit indes Arbeitskämpfe vor, um dort die Bildung eines Piloten- Betriebsrates zu ermöglichen. In einer Urabstimmung darüber hätten sich 81 Prozent der bei Germania beschäftigten Mitglieder für Arbeitskämpfe ausgesprochen, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft.

Germania mit Sitz in Berlin betreibt nach eigenen Angaben eine Flotte von 15 Boeing 737 und beförderte im vergangenen Jahr 2,5 Millionen Passagiere. Neben dem Einzelplatzverkauf konzentriert sich die Fluggesellschaft mit ihren rund 600 Mitarbeitern auch auf die Geschäftsfelder Leasing und Charter.