Die Gehaltsobergrenze soll bei 500.000 Euro im Jahr liegen und gilt für alle Angestellten von staatlich unterstützen Banken . Darauf haben sich der Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk (CSU) und Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) verständigt. Das Justizressort prüft derzeit, wie der Bund das Gehaltslimit auch umsetzen kann, wenn in den Arbeitsverträgen einzelner Bankbeschäftigter höhere Gehälter vorgesehen sind.



Volker Wissing (FDP), der Vorsitzende des Bundestagsfinanzausschusses, bezeichnete die Eingriffe in bestehende Verträge zwar als heikel, in diesem Fall seien sie jedoch im Interesse des Steuerzahlers, sagte er. Zu den betroffenen Häusern zählen die Commerzbank und mehrere Landesbanken.

Die Regierung reagiert damit auf Medienberichte nach denen etwa 200 Beschäftigte mehrerer Banken bereits wieder mehr als 500.000 Euro im Jahr verdienen - vor allem in London und New York. Dabei handelt es sich nicht um Vorstandsmitglieder, deren Gehälter bereits gedeckelt sind, sondern um Vertreter der zweiten und dritten Führungsebene . Vor allem einzelne Mitarbeiter aus dem Investmentbanking verdienen dank Bonuszahlungen oft mehr als die Topmanager ihrer Häuser. Für Empörung sorgten auch die umstrittenen Sonderzahlungen von insgesamt 25 Millionen Euro an 1400 Mitarbeiter der verstaatlichen Hypo Real Estate (HRE).



Dem will die Regierung nun entgegen wirken. Koschyk zufolge soll das sogenannte Restrukturierungsgesetz, das künftig die geordnete Insolvenz systemrelevanter Banken ermöglichen soll, um einen Passus ergänzt werden. Dieser soll es möglich machen, dass die Vergütung auch bei bestehenden Verträgen gekappt werden kann. Die Neuregelung soll am 1. Januar 2011 in Kraft treten. Der Staatssekretär vertrat in den Gesprächen mit Leutheusser-Schnarrenberger den erkrankten Minister Wolfgang Schäuble (CDU).



Für Unruhe dürfte eine Ausweitung der Gehälterdeckelung vor allem bei der Commerzbank sorgen. Ein Sprecher des Instituts wollte sich demnach zu der möglichen Neuregelung und ihren Folgen noch nicht äußern. Die Commerzbank liefert sich mit Dutzenden Mitarbeitern, deren Boni sie wegen der Milliardenverluste im Jahr 2008 gekürzt hatte, juristische Auseinandersetzungen. Die meisten Fälle sind letztinstanzlich noch nicht entschieden.