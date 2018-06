Letzte Woche hat die britische Regierung ihre Ausgabenpläne für die kommenden vier Jahre bekanntgegeben. Mit diesem Haushalt ergreifen wir einschneidende Maßnahmen, um den Schuldenberg unseres Landes abzubauen und die missliche finanzielle Lage, die wir geerbt haben, in Ordnung zu bringen. Wir haben unsere Entschlossenheit bewiesen, nicht länger über unsere Verhältnisse zu leben. Und wir haben uns vorgenommen, Großbritanniens diplomatisches Engagement in der Welt mit neuer Kraft zu erfüllen. Dabei werden wir unseren Verbindungen zu den rasch wachsenden Volkswirtschaften größere Aufmerksamkeit schenken und für Großbritannien als Unternehmensstandort und Ziel von Investitionen werben.

Das Ausmaß der wirtschaftlichen Herausforderung ist gewaltig. Wir haben eines der größten Haushaltsdefizite in Europa und der G20 geerbt. Aber wir haben auch eine klare Vorstellung von der Zukunft unseres Landes. So haben wir uns dafür entschieden, unser Geld vorrangig für die wichtigsten Aufgaben in unserem Land auszugeben – für die Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung, die Ausbildung unserer Kinder, die Sicherheit unserer Nation und für die Infrastruktur.

Wir arbeiten daran, unsere Gesellschaft fairer und verantwortungsvoller zu machen, unseren Bürgern bessere Möglichkeiten zu geben, sich aus eigener Kraft aus der Armut zu befreien, und die staatliche Unterstützung auf die Bedürftigsten zu konzentrieren. Wir reformieren den öffentlichen Dienstleistungssektor. Und wir arbeiten daran, eine stärkere Wirtschaft mit mehr Arbeitsplätzen, Investitionen und Wachstum zu schaffen, in der der Aufschwung von der Privatwirtschaft angekurbelt wird.

Wir wissen, dass unsere Wirtschaft nicht nachhaltig wachsen kann, wenn die öffentlichen Finanzen nicht gesund sind. Deshalb haben wir ein unabhängiges Amt für Haushaltsverantwortung eingerichtet. Somit werden Wachstumsprognosen und Steuerschätzungen künftig in der Hand einer unabhängigen Stelle liegen, die immun ist gegenüber den Versuchungen des politischen Machtzyklus. Und wir haben versprochen, das strukturelle Haushaltsdefizit bis zum Ende der laufenden Wahlperiode zu beseitigen. Der Internationale Währungsfonds hat diese Entscheidung als richtigen Weg begrüßt.

Wir haben erkannt, dass die britische Wirtschaft der Zukunft auf Investitionen, Sparprogrammen und Exporten aufgebaut sein muss, und wir sind entschlossen, unsere einschneidenden Pläne zur Konsolidierung des Staatshaushalts als Sprungbrett für einen Aufschwung zu nutzen, bei dem das Wachstum von der Privatwirtschaft ausgeht.