Frage: Herr Professor Selten, in der Vergangenheit hatten Sie ja schon häufiger mal den richtigen Riecher für den nächsten Ökonomie-Nobelpreisträger. Haben Sie einen Tipp, wer es nächste Woche wird?

Reinhard Selten: Nein, diesmal bin ich völlig uninformiert, tut mir leid.

Frage: Sie sind bislang der einzige deutsche Nobelpreisträger für Ökonomie, woran liegt es?

Selten: Oh, ich hätte da schon jemanden im Auge, der ihn bekommen könnte, aber ich werde Ihnen den Namen nicht verraten. Ich kann nur soviel sagen, wir haben schon einige hervorragende Ökonomen in Deutschland und Europa.

Frage: Was zeichnet denn hervorragende Ökonomen aus?

Selten: Sie müssen natürlich über analytische Fähigkeiten verfügen, sie müssen aber auch bemüht sein, sich über die Realität zu informieren und in ihrem Denken diesen Dingen zu entsprechen. Sie sollten auch nicht dogmatisch sein und interdisziplinär arbeiten. Sie müssen offen sein für andere Ansätze. Ökonomen wissen viel weniger als man denkt, und auch weniger als sie selbst denken.

Frage: Können Sie ein Beispiel nennen?

Selten: Manche Ökonomen sagen: Wenn Experimente Ergebnisse bringen, in denen sich die Menschen anders verhalten, als es die Ökonomie sagt, dann gehört das eben nicht zur Ökonomie. Dann ist das Psychologie. Das finde ich einen völligen Quatsch. Wenn in der Wirtschaft psychologische Dinge eine Rolle spielen, dann müssen sie auch in der Wirtschaftstheorie untersucht werden. Auch die neoklassischen Annahmen über Präferenzen sind psychologische Annahmen, nur eben schlechte.

Frage: Die Mainstream-Ökonomie, die Sie schon seit 50 Jahren kritisieren, steckt nach der Finanz- und Wirtschaftskrise nun selbst in der Krise…

Selten: Vor 1929 wurde gesagt: Wir haben eine neue Ökonomie, weil wir das Fließband haben. Vor 2000 haben die Leute auch gesagt, wir haben eine New Economy. Für gute Ökonomen war es zu sehen, dass es damals verrückt zuging. Und heute ist es nicht anders.

Frage: Es gab aber nur sehr wenige, die die verrückten Märkte kritisierten. Fühlen Sie sich manchmal einsam unter den Forschern?

Selten: Mir macht das nichts aus. Ich habe meine Meinung in vielen Diskussionen vertreten und viele meiner Kollegen sind auf die Probleme mit der vollen Rationalität aufmerksam geworden und vielleicht nicht mehr ganz so naiv wie früher. Doch im Grunde ist es ja heute noch so, dass die meiste Forschung, die hier betrieben wird, auf dem Fundament der vollen Rationalität steht. Wenn auch die Theoretiker mehr und mehr ein schlechtes Gewissen dabei haben.

Frage: Wo liegt Ihrer Meinung nach das größte Problem?

Selten: Die Wirtschaftstheorie ist von der Betrachtung des Menschen immer mehr abgekommen. Ich habe die Mathematisierung unseres Faches miterlebt – und sie war ein gewaltiger Fortschritt, ich möchte sie auch künftig nicht missen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nötig war, die neoklassische Theorie auszubauen, um zu sehen, wie falsch sie ist. Und wo sie falsch ist.

Frage: Aber Sie haben ja auch mitgemacht…

Selten: Ja, ich habe mich selbst daran beteiligt und ich halte es auch für wichtig, das wir das getan haben, weil dies auch die Struktur der Probleme beleuchtet hat. Die Entwicklung einer psychologisch sinnvolleren Entscheidungstheorie – eine Theorie der eingeschränkten Rationalität - brauchte diesen Hintergrund.

Frage: Was heißt genau eingeschränkt rational?

Selten: Das Konzept der eingeschränkten Rationalität beschäftigt sich mit bewussten Entscheidungen. In diese Entscheidungen fließen unbewusste Urteile ein, die von aufmerksamkeitslenkenden Faktoren beeinflusst werden. Menschen optimieren nicht, sie haben mehrere Ziele, die nicht miteinander verrechnet werden. Sie bilden Ansprüche an diese Ziele und passen sie nach oben an, wenn eine Verbesserung möglich erscheint und nach unten, wenn es erforderlich ist.

Frage: Können Sie ein Beispiel nennen?

Selten: Eine Unternehmung kann die Ziele Gewinn und Marktanteil haben. Beide Ziele werden verfolgt, aber nicht miteinander verrechnet. Die Unternehmung wird in erster Linie bemüht sein, weder ihren Marktanteil, noch ihren Gewinn sinken zu lassen. Sie wird nicht daran denken, ein Prozent Marktanteil gegen so und soviel Prozent Gewinn zu tauschen.