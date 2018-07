Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht die deutsche Wirtschaft in einer kräftigen Wachstumsphase . In ihrer in Washington vorgestellten Prognose für die Weltkonjunktur sagen die IWF-Experten für dieses Jahr ein Wachstum von 3,3 Prozent in Deutschland voraus. Für 2011 rechnen sie mit 2,0 Prozent. Damit hoben sie die Zahlen ihrer letzten Prognose vom Juli deutlich an, als sie ein Plus von 1,4 Prozent (2010) und 1,6 Prozent (2011) prognostizierten.

Damit liegt der IWF etwa auf der Linie der Europäischen Union, die für die deutsche Wirtschaft zuletzt ein Wachstum von 3,4 Prozent vorausgesagt hat. Die Bundesregierung hat ihre Prognose aus dem Frühjahr, als sie noch von 1,4 Prozent Wachstum ausgegangen war, bisher heute nicht offiziell korrigiert. Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) hatte zuletzt aber gesagt, er gehe von einem Wachstum von "deutlich mehr als 2,5 Prozent" in diesem Jahr aus.

Mit seinem kräftigen Wachstum wird Deutschland laut IWF zum Zugpferd für die gesamte Eurozone . Deren Wirtschaftsleistung wird laut IWF im laufenden Jahr um 1,7 Prozent und im kommenden Jahr um 1,5 Prozent wachsen – mit großen regionalen Unterschieden: Für das hoch verschuldete Griechenland sagt der IWF für dieses Jahr ein Minus von 4,0 Prozent und für 2011 minus 2,6 Prozent aus. Auch die Wirtschaftsleistung von Spanien und Irland soll 2010 schrumpfen (um jeweils 0,3 Prozent), ehe für 2011 ein leichter Aufschwung erwartet wird.

Laut IWF beginnt die Wirtschaft der Euro-Zone von der Schwächung des Euro in den vergangenen Monaten zu profitieren, da dies die Exporte begünstige. Zu den Negativfaktoren zählen die Fondsexperten, dass die strenge Kreditvergabe der Banken nach wie vor die Nachfrage drossle. "Der Aufschwung in Europa hat an Kraft gewonnen, ist aber nach wie vor moderat und ungleichmäßig", resümiert der IWF.

Anders als seine Europa-Prognosen setzte der IWF seine Vorhersagen für die Entwicklung in den USA herab. Für 2010 erwartet er dort eine Abkühlung der Konjunktur und nunmehr lediglich ein Plus von 2,6 Prozent – 0,7 Prozentpunkte weniger als in der Prognose vom Juli. 2011 soll die US-Konjunktur dann nur noch um 2,3 Prozent wachsen. Die konjunkturellen Indikatoren wiesen für die USA in den kommenden Quartalen auf eine "schwache Erholung" nach der Rezession hin, heißt es in dem IWF-Gutachten. "Das Wachstum wird schwächer sein als bei früheren Erholungsphasen." Schuld daran sei vor allem die schwache Verbrauchernachfrage.

Für die Weltwirtschaft insgesamt erwartet der IWF für dieses Jahr ein Plus von 4,8 Prozent und für kommendes Jahr ein Wachstum von 4,2 Prozent. Zu den treibenden Kräften zählen dabei wieder aufstrebende Volkswirtschaften wie China (2010: plus 10,5 Prozent), Indien (plus 9,7 Prozent) und Brasilien (plus 7,5 Prozent).

Allerdings stünden die meisten Industrieländer noch immer vor großen Aufgaben, mahnt der Fonds: Haushalte und Staaten seien nach wie vor zu hoch verschuldet, der Finanzsektor weiter noch nicht ausreichend neu geordnet. Länder, die wie die USA zu stark vom Privatkonsum abhingen, müssten mehr exportieren. Staaten wie China, die zu sehr auf Ausfuhren setzten, sollten den Verbrauch ihrer Bürger ankurbeln. Ändere sich dies nicht, werde die Wirtschaftserholung kaum nachhaltig sein, warnt der Weltwährungsfonds.