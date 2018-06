Die Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer einigten sich am Samstag bei ihrem Treffen im südkoreanischen Gyeongju darauf, den dynamischen Schwellenländern und damit besonders China mehr Gewicht zu geben. Das geht vor allem zu Lasten der "alten" europäischen Industrieländer, auch Deutschlands.

Der Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF) Dominique Strauss-Kahn sprach von einem "Traumergebnis". "Das wird die größte Reform, der sich der Fonds je unterzogen hat", sagte er. Nach dem langen Gezerre um umfassende Änderungen beim Fonds hätten viele eine Einigung zuletzt für schier unmöglich gehalten.

Auch vor dem G20-Finanzministertreffen in Gyeongju hatte es in nahezu allen Delegationen geheißen, das Thema werde, wenn überhaupt, wohl erst in zweieinhalb Wochen beim G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs, abgeschlossen. Die gefundene Einigungsformel muss nun noch vom IWF-Direktoriumsrat nachvollzogen werden.

Im Kern der Reform steht eine Verschiebung der Stimmgewichte im Fonds von gut sechs Prozent, die in Richtung der dynamischen Schwellenländer verschoben werden soll. Die zehn größten Anteilseigner mit den entsprechenden Stimmgewichten im Fonds, sind künftig die USA, Japan, China, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Russland, Indien und Brasilien. China löst Deutschland als Nummer drei unter den IWF-Anteilseignern ab.

Grundsätzlich müssen nach der Einigungsformel Länder, die gemessen an ihren aktuellen Anteilen an der Weltwirtschaft überrepräsentiert im Fonds sind – dazu gehört auch Deutschland mit derzeit 6,1 Prozent – abgeben, während unterrepräsentierte Länder, wie China mit aktuell vier Prozent – kräftig über die Sechs-Prozent-Marke ausgebaut werden. Daneben geht es um die Besetzung des 24-köpfigen IWF-Direktoriums. Hier haben sich die Europäer bereiterklärt, auf bis zu zwei ihrer derzeit neun Sitze zugunsten von Schwellenländern zu verzichten. Allerdings wollen die Europäer nicht die US-Forderung nach einer Verkleinerung des Gremiums um vier auf 20 Sitze akzeptieren.

Die USA behalten andererseits bei wichtigen Entscheidungen des Fonds ihr faktisches Veto-Recht. Für solche Entscheidungen wird weiterhin eine Mehrheit von 85 Prozent der Stimmen gefordert. Da die USA in Zukunft 17,67 Prozent halten werden, können sie solche Entscheidungen also blockieren. Weitere Punkte der Reform sollen Veränderungen bei den Entscheidungsprozessen, den Mehrheitsanforderungen bei wichtigen Fragen und beim Besetzungsverfahren der Spitzenjobs bei IWF und Weltbank sein.