Ungeachtet des Sparzwangs im Gesundheitswesen sollen die rund 150.000 niedergelassenen Ärzte in Deutschland im kommenden Jahr wieder deutlich mehr verdienen. Einschließlich der Leistungen wie zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen können die Ärzte insgesamt mit über einer Milliarde Euro zusätzlichem Honorar rechnen. Bereits 2009 war das Honorar der Praxisärzte nach Kassenangaben im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent auf 30,8 Milliarden Euro gestiegen.

Der Erweiterte Bewertungsausschuss, in dem der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) vertreten sind, beschloss konkret eine Anhebung der Ärztevergütung um 500 Millionen Euro, die im kommenden Jahr asymmetrisch, also unterschiedlich stark, auf die einzelnen Regionen verteilt werden sollen. Nach dem Willen der KBV sollen dadurch Ärzte in Bundesländern wie Bayern oder Baden-Württemberg, die von der jüngsten Honorarreform nur wenig profitiert hatten, einen Ausgleich erhalten. Letzte Details sollen am Montag geklärt werden.

Ein weiteres Honorarplus von 175 Millionen Euro ergibt sich nach Angaben des GKV-Spitzenverbandes durch einen entsprechenden Kabinettsbeschluss. Weitere Leistungen wie den Hörtest für Neugeborene oder die Vorsorgeuntersuchungen eingerechnet, ergibt sich nach Angaben der Kassen für die niedergelassenen Ärzte unter dem Strich ein Honorarplus von mehr als einer Milliarde Euro. Damit steige das Honorar von rund 32 Milliarden Euro in diesem Jahr auf gut 33 Milliarden Euro im nächsten Jahr.

Der Sprecher des Kassenverbands reagierte enttäuscht. "Die Ärzte stehen 2011 wieder vor einem Rekordhonorar ", kritisierte Florian Lanz. "Das ist eine Lösung im Interesse der Ärzte und nicht im Interesse der Beitragszahler." Das sei keine Sparmaßnahme, sondern eine Ausgabensteigerung, kritisierte auch GKV-Vize Johann-Magnus von Stackelberg. Bezahlen müssten dies die Beitragszahler über die Erhöhung der Krankenkassenbeiträge, die die Bundesregierung zum 1. Januar 2011 beschlossen hat.

Wie es aus Verhandlungskreisen hieß, fiel der Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses von Kassen und Ärzten gegen die Stimmen der Krankenkassen. Ausschlaggebend war offenbar das Votum des unabhängigen Sachverständigen Jürgen Wasem. Die Ärzte hatten mehr als zwei Milliarden Euro zusätzlich verlangt, die Kassen wollten ursprünglich eine Nullrunde durchsetzen. Sie konnten sich allerdings nicht durchsetzen und wurden in der Sitzung überstimmt.

Der Vize-Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, forderte derweil bundeseinheitliche Honorare für Ärzte. "Der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass in Nordrhein für die gleiche ärztliche Behandlung nicht geringere Honorare gezahlt werden als in Bayern", sagte er. Das Honorarsystem sei mittlerweile so kompliziert, dass es höchstens noch zwei oder drei Experten gebe, die den Durchblick hätten.