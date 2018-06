Angela Merkel ist mit einer harten Forderung zum EU-Gipfel nach Brüssel gefahren. Mitgliedsländern, die dauerhaft Schulden machen, soll künftig das Stimmrecht entzogen werden. Doch die Bundeskanzlerin, die nur von Frankreichs Präsident Sarkozy unterstützt wurde, ist damit offenbar nicht durchgekommen. Wie Medien berichten, hat Deutschland während der Verhandlungen auf die Durchsetzung automatischer Sanktionen – zu denen auch der Stimmrechtsentzug gezählt hätte – verzichtet. Diplomatenkreisen zufolge, hätten sich die EU-Staaten aber darauf geeinigt, dass der Euro-Stabilitätspakt verschärft wird.

EU-Kommissionspräsident Barroso hatte zuvor gesagt, ein Stimmrechtsentzug sei inakzeptabel und nicht realistisch. Der dafür notwendigen Änderung des EU-Vertrages müssten alle 27 Mitgliedsländer zustimmen, womit nicht zu rechnen wäre. Die EU-Kommission und eine Reihe von Mitgliedstaaten von Luxemburg über Griechenland bis Polen hatten sich gegen die deutsch-französische Forderung gewehrt. Der polnische Regierungschef Donald Tusk nannte Merkels Ansinnen "exotisch und wenig realistisch".

Zustimmung zeichnete sich während des Gipfels aber für den Aufbau eines dauerhaften Euro-Schutzschirms ab. Zudem sollte auf dem EU-Gipfel ein ganzes Maßnahmenpaket gegen Defizitsünder beschlossen werden, um die Einhaltung des EU-Stabilitätspaktes zu erzwingen. Dazu hatte eine von EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy geleitete Arbeitsgruppe eine Reihe von neuen Sanktionen vorgeschlagen.

Sarkozy hatte zuvor auf dem Treffen der konservativen Parteien vor Gipfelbeginn den umstrittenen deutsch-französischen Vorstoß verteidigt. Er wies darauf hin, dass die deutsche Kanzlerin im Frühjahr bei der Euro-Rettung ein hohes Risiko auf sich genommen habe. Nun müsse man den Forderungen Deutschlands nach einer Vertragsänderung entgegen kommen. Die Bundesregierung argumentiert, dass sie eine vertragliche Absicherung für einen dauerhaften Euro-Rettungsschirm brauche, um Rechtssicherheit auch vor dem Bundesverfassungsgericht zu erhalten.

Irlands Regierung hatte aber gewarnt, über eine Änderung des EU-Vertrages müsste in einer Volksabstimmung entschieden werden. Das war schon 2008 beim EU-Vertrag von Lissabon schiefgegangen, der deshalb erst nach einem zweiten Anlauf Ende 2009 in Kraft treten konnte. Viele Länder lehnen Vertragsänderungen ab, weil sie nach dem jahrelangen Ringen um den Lissabon-Vertrag eine erneute langwierige interne Diskussion in der EU fürchten.

Anders sieht es bei der zweiten deutsch-französischen Forderung aus. Nach Auffassung der Bundesregierung wäre nur eine geringfügige Vertragsänderung nötig, um einen dauerhaften Krisenabwehrmechanismus zur Rettung überschuldeter Euro-Länder zu schaffen. Über die Notwendigkeit eines solchen Mechanismus gebe es keinen Streit, betonten etwa Finnland und Dänemark. Doch es müsse darüber geredet werden, ob dafür der Lissabon-Vertrag überhaupt geändert werden müsse. Der schwedische Regierungschef Fredrik Reinfeldt mahnte: "Wir sollten keine Probleme für andere schaffen, wenn wir Probleme für Deutschland lösen." Wenn Deutschland darauf bestehe, müsse man aber darüber reden.

Der Chef der Euro-Zone, Luxemburgs Ministerpräsident Jean-Claude Juncker, kritisierte das zentrale Element des von Deutschland geforderten Mechanismus, die Beteiligung privater Anleger – also in erster Linie von Banken – an den Kosten der Rettung eines überschuldeten Staates. Die Anleger würden die Euro-Zone meiden und "weglaufen", wenn sie damit rechnen müssten, auf Forderungen teilweise verzichten zu müssen, sagte er.

Einige kleinere EU-Staaten waren nicht nur über das überraschende Vorpreschen Merkels und Sarkozys verärgert, sondern auch über den Inhalt ihres Kompromisses. Denn Deutschland hatte Frankreichs Forderung nachgegeben, den Einfluss der Mitgliedstaaten auf das Verhängen finanzieller Sanktionen gegen Defizitsünder nicht so stark zu reduzieren, wie es die EU-Kommission vorgeschlagen hatte.