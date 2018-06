Inhalt Seite 1 — "Der iPhone-Anteil wird bei Microsoft bald abnehmen" Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Frage: Herr Berg, wie viele Mitarbeiter-iPhones gibt es bei Microsoft auf dem Campus?

Achim Berg: Viele.

Frage: Wie viele?

Berg: Zu viele. Aber ich bin sicher, dass der Anteil bald sehr stark abnehmen wird.

Frage: Gut, versuchen wir es mal anders herum: Microsoft-Mitarbeiter können selbst bestimmen, welches Gerät sie kaufen. Viele iPhones sind ja eine klare Abstimmung gegen die eigene Strategie.

Berg: Das war ja eigentlich das beste Lehrstück für uns. Wenn die eigenen Mitarbeiter zu Wettbewerbstelefonen greifen, dann hat das Gründe und spiegelt einen generellen Trend. Über 75 Prozent der Arbeitnehmer weltweit kaufen ihre Telefone privat und nehmen sie dann ins Unternehmen mit. So rum läuft das heute. Das ist eine Herausforderung, aber auch eine große Chance. Darum haben wir vor 18 Monaten einen völligen "Reset", einen Neustart, gemacht und alles auf Null gesetzt.

Frage: Und was ist dabei herausgekommen?

Berg: Ein Telefon, das zunächst sehr stark den privaten Konsumenten anspricht, aber gleichzeitig alle wichtigen Businessfunktionen wie eine komplette Office-Integration mit Sharepoint beinhaltet. Nur Verschlüsselung fehlt noch, aber die wird nachgeliefert werden. Das so hinzubekommen war die große Herausforderung.

Achim Berg Der 46-jährige Manager leitete das Deutschlandgeschäft von Microsoft, bevor er Anfang Mai zum Chef der Mobilfunksparte des US-Konzerns befördert wurde. Zuvor arbeitete der studierte Informatiker unter anderem als Vorstand der Deutschen-Telekom-Tochter T-Com und für den Computer-Hersteller Fujitsu-Siemens.

Frage: Der Markt in den Industrieländern ist schon massiv umkämpft. Die Konkurrenz bewegt sich in Richtung Schwellenländer, Smartphones werden immer billiger. Sie starten mit hochpreisigen Geräten in Europa. Sind sie wieder zu spät?

Berg: Nein, sind wir nicht. Wir bringen ein ausgereiftes Produkt mit hoher Qualitität. Da muss man sich zum Start auf bestimmte Märkte konzentrieren. Wir starten in Europa in der "Premiumklasse", danach in den USA. Schwellenländer sind in den kommenden Monaten noch kein Thema.

Frage: HP hat sich mit Palm für läppische 1,2 Milliarden Dollar gerade eine schlüsselfertige Smartphone-Sparte gekauft. Warum hat Microsoft nicht zugegriffen und lieber alles selbst neu gemacht?

Berg: Will man komplexe Dienste wie Office, Zune Player, Xbox Live oder Windows Live nahtlos integrieren, macht es mehr Arbeit ein bestehendes System umzurüsten als ein neues aufzubauen. Außerdem hätte Palm selbst nach einer Akquisition erst einmal integriert werden müssen und das hätte Zeit gekostet, die wir nicht hatten.