Etwa jeder Sechste in Deutschland ist von Armut bedroht. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt , waren im Jahr 2008 durchschnittlich 15,5 Prozent der Bevölkerung Deutschlands armutsgefährdet. Das N iveau blieb damit gegenüber dem Jahr 2007 (15,2 Prozent) nahezu konstant.



Die Zahlen stammen aus einer europaweiten Erhebung. Als armutsgefährdet gilt demnach, wer nach Einbeziehung staatlicher Transferleistungen ein Einkommen von weniger als 11.151 Euro im Jahr (929 Euro monatlich) zur Verfügung hatte . Die Statistiker sprechen bewusst nicht von Armut. Die Zahlen seien Momentaufnahmen und bildeten einen Querschnitt. "Sie müssen ja nicht arm bleiben. Wenn sich die Familiensituation ändert, kann es im nächsten Jahr ganz anders aussehen", sagt Silvia Deckl vom Statistischen Bundesamt.

In Haushalten von Alleinerziehenden lag bei mehr als jeder dritten Person (37,5 Prozent) im Jahr 2008 eine Armutsgefährdung vor. 29,3 Prozent der allein lebenden Menschen verfügten im Jahr 2008 über ein Einkommen unterhalb des Schwellenwertes. Dagegen waren lediglich 7,7 Prozent der Personen in Haushalten von zwei Erwachsenen mit zwei Kindern armutsgefährdet.



Frauen sind in Deutschland häufiger armutsgefährdet als Männer. Dies gilt vor allem im Rentenalter: So haben 17,0 Prozent der Frauen ab 65 Jahren wenig Geld, aber nur 12,9 Prozent der Männer.

Die Erhebung sei "ein trauriger Beleg" für die soziale Schieflage in Deutschland, kritisierte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Die Arbeitsarmut unter Erwerbstätigen sei das "erschreckende Ergebnis einer unsozialen Arbeitsmarktpolitik" durch den Missbrauch der Leiharbeit, die Förderung des Niedriglohnsektors und das Ausweiten prekärer Beschäftigungsverhältnisse, erklärte das DGB-Vorstandsmitglied Claus Matecki in Berlin. Verstärkt werde die Ausbreitung der Armut durch eine Bildungspolitik mit "sehr geringer sozialer Durchlässigkeit".

Nach der EU-Definition gilt als armutsgefährdet, wer von weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung lebt. Für die Erhebung "Leben in Europa" sind in Deutschland 2009 fast 13.100 Haushalte mit mehr als 23.800 Bürgern ab 16 Jahren zu ihren Einkommen und Lebensbedingungen im Vorjahr befragt worden. Das ist der deutsche Teil der EU-weit vergleichbaren Datenquelle (EU-SILC).



Daneben wird die Armutsgefährdung in Deutschland auch bei der Volksbefragung Mikrozensus erhoben. Danach galt 2009 etwa jeder siebte (14,6 Prozent) als arm. Die Schwelle zur Armut war dabei bei Alleinstehenden mit 800 Euro berechnet worden.