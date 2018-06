Die Europäer verlangten in Brüssel am Rande des EU-Asien-Gipfels (ASEM) in ungewöhnlich deutlichen Worten eine Aufwertung des Yuan. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in Brüssel, die Wechselkurse der Währungen müssten "möglichst realistische Werte haben". Die Kanzlerin unterstützt damit auch Forderungen des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Dieser will während seiner am 12. November beginnenden Präsidentschaft der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) den Grundstein für eine "neue Währungsordnung" legen.

Hinter dem Währungsstreit verbergen sich handfeste Handelsinteressen: Ein schwacher Yuan bewirkt, dass chinesische Güter in Europa wie in den USA billiger sind. Umgekehrt können sich Chinesen mit einer schwachen Währung nicht so viele Waren aus den USA und Europa leisten. Die EU ist für China der größte Exportmarkt.

China ist bisher nicht zum Einlenken bereit, auch wenn aus den USA bereits Strafzölle wegen "Währungsmanipulation" drohen. Sie werfen dem Land vor, den Yuan künstlich niedrig zu halten, um die heimische Exportindustrie zu stärken. Vergangene Woche hatte das US-Repräsentantenhaus den Weg dafür freigemacht, um China zur Aufwertung seiner Währung zu zwingen. Der Entwurf muss nun noch den Senat passieren.

Auch der Vorsitzende der Euroländer, der luxemburgische Regierungschef Jean-Claude Juncker, rief den chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao nach einem Treffen am Rande des ASEM-Gipfels zum Einlenken auf. Chinas reale Währung sei weiterhin unterbewertet. Der chinesische Entschluss vom Juni , den Yuan gegenüber der US-Währung stärker schwanken zu lassen, wurde von den Vertretern der Euro-Zone begrüßt. Diese habe bisher nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. Am Wochenende hatte bereits der Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF), Dominique Strauss-Kahn, vor einem weltweiten "Währungskrieg" gewarnt.

Der Währungsstreit dürfte auch den EU-China-Gipfel am Mittwoch in Brüssel überschatten. Weitere Konflikte drohen beim Klimaschutz: China als größter Verursacher des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) wird von den USA und Europa mit für das Scheitern des Klimagipfels in Kopenhagen Ende des vergangenen Jahres verantwortlich gemacht. Der ASEM-Gipfel wollte laut dem Entwurf der Abschlusserklärung der 46 Teilnehmerstaaten lediglich dazu aufrufen, "dringend ein faires, effektives und umfassendes sowie rechtsverbindliches" Klima-Abkommen zu erreichen. Ein Zieldatum wurde nicht genannt. Die nächste Verhandlungsrunde steht Ende November im mexikanischen Cancún an.

Bei der Finanzmarktregulierung erzielte der ASEM-Gipfel keine nennenswerten Fortschritte. Im Entwurf der Abschlusserklärung war lediglich von einer "geteilten Verantwortung" Asiens und Europas für die Bewältigung der Finanzkrise die Rede. Das Treffen gilt als wichtige Etappe für das Treffen der G-20-Staaten im November im südkoreanischen Seoul.