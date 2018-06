Erst Griechenland, dann Irland – und nun Portugal und Spanien? Die Spekulationen an den Finanzmärkten und in der Ökonomenzunft über weitere Kandidaten für den Euro-Rettungsfonds treiben viele Blüten. Die Regierung in Lissabon fährt einen harten Sparkurs und doch stehen die Wetten gegen sie, dass sie es schafft, das Haushaltsdefizit tatsächlich zu reduzieren. Und auch Spanien kann derzeit keineswegs auf das Vertrauen der Anleger und Broker bauen.

Angesichts dieser Entwicklungen wächst die Erwartung vieler Akteure auf den Finanzmärkten, dass auch die beiden Länder an der Südspitze Europas auf Beihilfen aus Brüssel angewiesen sind. Damit wächst aber auch die Sorge, dass diese Maßnahmen das Volumen des bereitgestellten Rettungsschirms – von EU-Kommission und IWF kommen 750 Milliarden Euro – sprengen könnte. Experten schätzen allein den möglichen Finanzbedarf Spaniens auf bis zu 500 Milliarden Euro.

Rettungsfonds Euro Euro-Rettungsfonds Seit dem Frühjahr 2010 können kriselnde Euroländer auf einen Rettungsschirm zurückgreifen. Der Fonds mit dem offiziellen Namen "Europäische Finanz-Stabilitäts-Fazilität" (EFSF) hat ein Volumen von insgesamt 750 Milliarden Euro und kann im Notfall Kredite gewähren, damit geschwächte Länder eine drohende Staatspleite verhindern. Die Errichtung des Rettungsfonds trug in der Griechenland-Krise zur Beruhigung der Finanzmärkte bei. Bisher wurde der Fonds nicht in Anspruch genommen. Derzeit wird aber spekuliert, das hochverschuldete Irland könnte als erster darauf angewiesen sein. Die Regierung in Dublin dementiert das und betont, es gebe aktuell keine Notwendigkeit für einen Hilfsantrag. Aufbau und Funktionsweise Der Rettungsfonds besteht aus mehreren Teilen. Im Krisenfall kann er an den Finanzmärkten Anleihen herausgeben, die von allen Euroländern mit bis zu 440 Milliarden Euro garantiert werden. Die Mitgliedstaaten zahlen also keine Geldbeträge ein. Hinzu kommen eine Sonderkreditlinie der EU-Kommission von 60 Milliarden Euro und 250 Milliarden Euro vom Internationalen Währungsfonds (IWF). Bevor der Fonds einspringen kann, müssen aber strenge Bedingungen erfüllt sein. Ein Euro-Mitgliedsland muss soweit in der Klemme stecken, dass es sich nicht mehr zu akzeptablen Zinssätzen an den Märkten finanzieren kann. Es muss dann einen Antrag stellen. Anschließend wird ein Hilfsprogramm mit der EU-Kommission und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) verhandelt. Erst nachdem die Euro-Finanzminister dem Programm zugestimmt haben, kann der Fonds aktiv werden. Die ganze Prozedur kann mehrere Wochen dauern. Der Rettungsfonds ist bis Ende Juni 2013 begrenzt. Ende Oktober 2010 beschlossen die EU-Staats- und Regierungschefs, dass es von 2013 an eine dauerhafte Einrichtung geben soll. In dem neuen Mechanismus sollen dann bei Staatspleiten auch private Anleger, also Investmentfonds und Banken, in die Pflicht genommen werden. Den Kreditgebern droht dann ein echtes Verlustrisiko – das hat die Risikoaufschläge für langfristige Staatsanleihen von schwer angeschlagenen Ländern wie Irland oder Griechenland nach oben getrieben.



Noch treten Politiker und Ökonomen diesen Befürchtungen entgegen. Der Rettungsschirm sei "groß genug für alle", sagte etwa der Vorsitzende des Euro-Rettungsschirms, Klaus Regling. Dies gelte auch für den Fall, dass Spanien und Portugal in Schieflage gerieten. Bundesbank-Präsident Axel Weber, der auch im Vorstand der Europäischen Zentralbank sitzt, äußerte sich entsprechend: "750 Milliarden Euro sollten mehr als genug sein, um Attacken auf die Eurozone abzuwehren", sagte er am Mittwochabend in einer Rede in der deutschen Botschaft in Paris.

Dabei beließ es Weber aber nicht, sondern fügte hinzu: "Wenn der Rettungsschirm dennoch nicht ausreichen sollte, bin ich sicher, dass die Euro-Staaten noch mehr Geld zur Verfügung stellen würden." Damit spricht der Bundesbank-Präsident erstmals das aus, was vor allem in Deutschland politisch kaum vermittelt werden könnte: Dass die deutschen Steuerzahler für die Misere ihrer europäischen Nachbarn in noch höherem Maße bürgen sollen .

Zweifel an der Zukunft des Euro wiesen Weber und Regling aber zurück. "Dass der Euro scheitert, ist unvorstellbar," sagte letzterer. Die Gefahr liege "bei Null". "Kein Land wird freiwillig den Euro abgeben. Für schwächere Länder wäre das wirtschaftlich Selbstmord, ähnlich für die stärkeren Länder. Und politisch wäre Europa ohne Euro nur die Hälfte wert." Auch für Weber stand fest: Trotz der Unruhen an den Finanzmärkten sei die Gemeinschaftswährung sicher. Allerdings fügte der oberste deutsche Notenbanker hinzu: "Es ist jedoch nicht zu bestreiten, dass die Hilfspakete für Griechenland und Irland die Fundamente der Währungsunion stark belastet haben."