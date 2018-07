Irland kann für seine maroden Banken mit Hilfe der EU rechnen. Das Land soll Notfallkredite von der EU und dem Internationalen Währungsfonds erhalten, sobald es den Antrag stellt.

So vereinbarten es vereinbarten die 16 Finanzminister der Euro-Zone am Dienstagabend in Brüssel. Man habe verabredet, "entschlossen und koordiniert zu handeln, um die Stabilität der Eurozone zu sichern", sagte ihr Vorsitzender, der luxemburgische Regierungschef Jean-Claude Juncker. Es liege nun an Irland, einen Antrag auf Hilfen zu stellen.

Offen ist bisher die Summe der Hilfe sowie die Frage, ob Irland bilaterale Kredite oder Hilfe aus dem im Mai geschaffenen Euro-Rettungsschirm bekommen wird.

Der Inselstaat benötigt allein für seine Banken bis zu 50 Milliarden Euro. Zur Rettung der Finanzinstitute, allen voran der Anglo Irish Bank, bürgt Irland mit der Rekordsumme von 350 Milliarden Euro. Das jährliche Staatsdefizit hat sich deshalb auf 32 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufgebläht, das ist gut zehnmal so viel wie die EU erlaubt.

An dem Rettungspakt will sich neben den Euro-Ländern auch Großbritannien beteiligen. Sein Land stehe bereit, dem Nachbarn Irland zu helfen, sagte der britische Finanzminister George Osborne. "Es ist im nationalen Interesse Großbritanniens, dass die irische Wirtschaft erfolgreich ist und wir ein stabiles Bankensystem haben."

In den vergangenen Wochen war der Druck auf Irland gewachsen, weil Investoren bezweifeln, dass der Staat seine Schulden zurückzahlen kann. Nicht nur der Finanzmarkt ist nervös, die Zinsen für Staatsanleihen steigen stetig. Auch viele Banken haben großes Interesse daran, dass Irland den Rettungsschirm in Anspruch nimmt, denn sie sind mit Milliardensummen in dem Land engagiert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel versuchte derweil im deutschen Fernsehen, Sorgen zu zerstreuen. "Ich glaube nicht, dass die Euro-Zone gefährdet ist", sagte sie. "Das Allerwichtigste ist, dass wir neben den beschlossenen Rettungsmaßnahmen unsere Wirtschaftskraft besser aufeinander abstimmen." EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy hatte zuvor in Brüssel einen ganz anderen Ton angeschlagen: Er warnte vor einem Zerbrechen der Euro-Zone und der Europäischen Union. "Wir sind in einer Überlebenskrise", sagte er. "Wir alle müssen zusammenarbeiten, um das Überleben der Euro-Zone zu sichern." Das Ende der Euro-Zone bedeute auch das Ende der Europäischen Union.

Gleichgültig, ob Merkel oder Van Rompuy näher an der Realität ist: Die Vorbereitungen für eine Hilfsaktion für Irland laufen auf Hochtouren. Die EU und der Internationale Währungsfonds werden eine Expertengruppe nach Dublin schicken, um ein Krisenprogramm für Irland auszuarbeiten, kündigte EU-Währungskommissar Olli Rehn an. "Sie werden die laufenden Vorbereitungen verstärken – für den Fall dass Irland um Hilfe bittet." Zwar hat die Regierung in Dublin bislang noch keine Hilfsanfrage nach Brüssel geschickt, doch wird diese bald erwartet.

Kredite für Irland könnten in kürzester Zeit fließen. "Wenn die Bitte um finanzielle Unterstützung kommt, wird es möglich sein, einen substanziellen Betrag in kurzer Zeit bereitzustellen", sagte der Geschäftsführer des Luxemburger Krisenfonds EFSF, Klaus Regling. Das Geld könne in fünf bis acht Arbeitstagen bereitstehen.

US-Finanzminister Timothy Geithner drängte die Euro-Länder "sehr, sehr schnell" zu handeln. Die EU habe "sehr solide Finanzinstrumente, um Ländern in Schwierigkeiten zu helfen", sagte er. Auch Österreichs Finanzminister Josef Pröll drängte in Brüssel zur Eile: "Das ist die Lehre aus Griechenland: Zu lange zu warten wird zu teuer." Im Frühjahr hatten die Euro-Länder wochenlang um Milliardenhilfen für Griechenland gerungen.

Rettungsfonds Euro Euro-Rettungsfonds Seit dem Frühjahr 2010 können kriselnde Euroländer auf einen Rettungsschirm zurückgreifen. Der Fonds mit dem offiziellen Namen "Europäische Finanz-Stabilitäts-Fazilität" (EFSF) hat ein Volumen von insgesamt 750 Milliarden Euro und kann im Notfall Kredite gewähren, damit geschwächte Länder eine drohende Staatspleite verhindern. Die Errichtung des Rettungsfonds trug in der Griechenland-Krise zur Beruhigung der Finanzmärkte bei. Bisher wurde der Fonds nicht in Anspruch genommen. Derzeit wird aber spekuliert, das hochverschuldete Irland könnte als erster darauf angewiesen sein. Die Regierung in Dublin dementiert das und betont, es gebe aktuell keine Notwendigkeit für einen Hilfsantrag. Aufbau und Funktionsweise Der Rettungsfonds besteht aus mehreren Teilen. Im Krisenfall kann er an den Finanzmärkten Anleihen herausgeben, die von allen Euroländern mit bis zu 440 Milliarden Euro garantiert werden. Die Mitgliedstaaten zahlen also keine Geldbeträge ein. Hinzu kommen eine Sonderkreditlinie der EU-Kommission von 60 Milliarden Euro und 250 Milliarden Euro vom Internationalen Währungsfonds (IWF). Bevor der Fonds einspringen kann, müssen aber strenge Bedingungen erfüllt sein. Ein Euro-Mitgliedsland muss soweit in der Klemme stecken, dass es sich nicht mehr zu akzeptablen Zinssätzen an den Märkten finanzieren kann. Es muss dann einen Antrag stellen. Anschließend wird ein Hilfsprogramm mit der EU-Kommission und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) verhandelt. Erst nachdem die Euro-Finanzminister dem Programm zugestimmt haben, kann der Fonds aktiv werden. Die ganze Prozedur kann mehrere Wochen dauern. Der Rettungsfonds ist bis Ende Juni 2013 begrenzt. Ende Oktober 2010 beschlossen die EU-Staats- und Regierungschefs, dass es von 2013 an eine dauerhafte Einrichtung geben soll. In dem neuen Mechanismus sollen dann bei Staatspleiten auch private Anleger, also Investmentfonds und Banken, in die Pflicht genommen werden. Den Kreditgebern droht dann ein echtes Verlustrisiko – das hat die Risikoaufschläge für langfristige Staatsanleihen von schwer angeschlagenen Ländern wie Irland oder Griechenland nach oben getrieben.



Im Frühjahr hatte die EU nach der Milliardenhilfe für Griechenland einen Rettungsschirm für andere betroffene Länder gebildet. In diesem Notfallfonds liegen, inklusive der Gelder des Internationalen Währungsfonds, 750 Milliarden Euro. Er ermöglicht kriselnden Euro-Staaten, Milliardenbeträge auszuleihen, um eine Staatspleite zu vermeiden. Bevor der Fonds einspringen kann, müssen aber alle Euro-Länder zustimmen.

Nach eigener Darstellung benötigt Irland bis Mitte 2011 kein zusätzliches Geld. Noch kurz vor dem Treffen der Euro-Finanzminister betonte Premier Brian Cowen in Dublin: "Irland hat keinen Antrag auf fremde Hilfe gestellt." Die Euro-Länder fürchten aber, dass die Krise sich auf andere Wackelkandidaten wie Portugal oder Spanien ausweiten könnte und drängen Irland daher, Hilfe anzunehmen.

Eine ausstehende Hilfszahlung für den Griechenland hält die EU noch zurück. Wie die Finanzminister beschlossen, wird die nächste Tranche nicht wie geplant im Dezember an Athen ausgezahlt, sondern erst einen Monat. Aus Griechenland hieß es zur Begründung, die Experten der EU, des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank, hätten die Prüfung der Bücher in Athen noch nicht abgeschlossen. Vor zwei Tagen war bekannt geworden, dass Europas größter Schuldensünder noch tiefer in der finanziellen Klemme steckt als bis dahin bekannt.

Der Euro-Kurs fiel indessen weiter . Im US-Devisenhandel rutschte der Kurs der Gemeinschaftswährung zwischenzeitlich unter die Marke von 1,35 US-Dollar. Das war der niedrigste Stand seit Ende September.