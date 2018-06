Wie schon frühere G-20-Gipfel, so wurde auch der in Seoul von Krisenmeldungen überschattet. Diesmal sorgte die irische Schuldenkrise und die daraus resultierenden neuen Unsicherheiten an den Märkten für Gesprächsstoff. Die Finanzminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien trafen sich, um über die Folgen der irischen Misere zu beraten. Zusammen mit Spanien und Italien gaben sie daraufhin eine Erklärung ab, um private Gläubigerbanken des schwer verschuldeten Landes zu beruhigen und ihnen die Angst vor Zahlungsausfällen zu nehmen.

Wenn Irland Hilfe brauche, stehe dazu mit dem EU-Rettungsschirm das entsprechende Hilfsinstrument bereit , hieß es in dem gemeinsamen Schreiben der fünf Finanzminister. Zudem beträfen die Pläne für eine neue Insolvenzordnung nur neue Anleihen. Der neue EU-Krisenmechanismus, der auch die privaten Gläubiger gegebenenfalls bei Krisenfällen einbinden soll, träte erst nach Mitte 2013 in Kraft und habe deshalb derzeit für Irland keinerlei Bedeutung. Denn bereits ausgegebene Schulden seien nicht betroffen.

"Der zukünftige Krisenmechanismus hat nichts mit dem zu tun, was jetzt gerade diskutiert wird", unterstrich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Haltung der Euro-Staaten. "Für das, was vielleicht oder vielleicht nicht notwendig ist, haben wir Vorkehrungen getroffen." Auch Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) stellte mit Blick auf den bestehenden Rettungsschirm klar: "Wir haben für jede mögliche Entwicklung in diesen Jahren bis 2013 alle Vorkehrungen getroffen." Diese Mechanismen dürfe man mit den künftigen Regelungen "nicht miteinander vermischen."

An den Märkten war die Befürchtung aufgekommen, dass bei einer Umschuldung oder Umstrukturierung irischer Anleihen auch die privaten Gläubiger zur Kasse gebeten werden. Damit würden auch die Anleger und Aktionäre von Banken und anderen Gläubigern künftig zumindest einen Teil des Insolvenzrisikos von Staaten tragen. Die Aussicht darauf hatten die Risikoaufschläge für die Staatsanleihen Irlands und Portugals auf Rekordstände getrieben. So lag der Zinsabstand zwischen zehnjährigen Staatsanleihen Irlands und Deutschlands in dieser Woche zeitweise bei mehr als 5,5 Prozentpunkten.

Für Irland wird die Situation prekär . Ministerpräsident Brian Cowen gibt dafür auch den Regierungen in Berlin und Paris eine Mitschuld. Es waren vor allem Deutschland und Frankreich, die sich für eine Beteiligung der privaten Investoren in der neuen Insolvenzordnung eingesetzt hatten. Cowen nannte diese Haltung als "nicht hilfreich". Sie habe nicht vorhersehbare Auswirkungen auf die Finanzmärkte.