Das Hilfspaket von EU und IWF ( Internationalen Währungsfonds) für Irland wird voraussichtlich rund 85 Milliarden Euro umfassen. "Es ist noch nicht endgültig entschieden, aber es wird bei etwa 85 Milliarden Euro liegen", sagte der französische Regierungssprecher Francois Baroin. Zuvor hatte der irische Ministerpräsident Brian Cowen gesagt, die Summe von 85 Milliarden Euro sei diskutiert worden. Fest stehe aber noch nichts. "Die Verhandlungen laufen weiter."

Viele Milliarden davon dürften für die Sanierung der irischen Bankenbranche gebraucht werden. So soll ein Teil Summe dafür eingesetzt werden, die Kapitalreserven der irischen Banken auf einen Anteil von acht auf 10,5 beziehungsweise zwölf Prozent zu erhöhen. Dies berichteten die Zeitung Irish Times und der staatliche Rundfunksender RTE. Im Gegenzug werde der Staat einen größeren Anteil an den zwei am meisten schwächelnden Banken übernehmen, führte RTE aus. Die übrigen Hilfsgelder von EU und IWF sollten für die laufenden Staatsausgaben verwendet werden.

Rettungsfonds Euro Euro-Rettungsfonds Seit dem Frühjahr 2010 können kriselnde Euroländer auf einen Rettungsschirm zurückgreifen. Der Fonds mit dem offiziellen Namen "Europäische Finanz-Stabilitäts-Fazilität" (EFSF) hat ein Volumen von insgesamt 750 Milliarden Euro und kann im Notfall Kredite gewähren, damit geschwächte Länder eine drohende Staatspleite verhindern. Die Errichtung des Rettungsfonds trug in der Griechenland-Krise zur Beruhigung der Finanzmärkte bei. Bisher wurde der Fonds nicht in Anspruch genommen. Derzeit wird aber spekuliert, das hochverschuldete Irland könnte als erster darauf angewiesen sein. Die Regierung in Dublin dementiert das und betont, es gebe aktuell keine Notwendigkeit für einen Hilfsantrag. Aufbau und Funktionsweise Der Rettungsfonds besteht aus mehreren Teilen. Im Krisenfall kann er an den Finanzmärkten Anleihen herausgeben, die von allen Euroländern mit bis zu 440 Milliarden Euro garantiert werden. Die Mitgliedstaaten zahlen also keine Geldbeträge ein. Hinzu kommen eine Sonderkreditlinie der EU-Kommission von 60 Milliarden Euro und 250 Milliarden Euro vom Internationalen Währungsfonds (IWF). Bevor der Fonds einspringen kann, müssen aber strenge Bedingungen erfüllt sein. Ein Euro-Mitgliedsland muss soweit in der Klemme stecken, dass es sich nicht mehr zu akzeptablen Zinssätzen an den Märkten finanzieren kann. Es muss dann einen Antrag stellen. Anschließend wird ein Hilfsprogramm mit der EU-Kommission und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) verhandelt. Erst nachdem die Euro-Finanzminister dem Programm zugestimmt haben, kann der Fonds aktiv werden. Die ganze Prozedur kann mehrere Wochen dauern. Der Rettungsfonds ist bis Ende Juni 2013 begrenzt. Ende Oktober 2010 beschlossen die EU-Staats- und Regierungschefs, dass es von 2013 an eine dauerhafte Einrichtung geben soll. In dem neuen Mechanismus sollen dann bei Staatspleiten auch private Anleger, also Investmentfonds und Banken, in die Pflicht genommen werden. Den Kreditgebern droht dann ein echtes Verlustrisiko – das hat die Risikoaufschläge für langfristige Staatsanleihen von schwer angeschlagenen Ländern wie Irland oder Griechenland nach oben getrieben.



Weiteren Zeitungsberichten zufolge muss die Regierung in Dublin noch in dieser Woche weitere Millionen in den Bankensektor pumpen. Nach Angaben der Irish Independent sei dies notwendig, nachdem die Märkte auf die angekündigte Rettung Irlands äußerst nervös reagiert hatten und die Aktienkurse der Bank of Ireland und der Bank AIB weiter abgestürzt waren.

Die enorme Verschuldung des irischen Bankensektors hatte die Finanzkrise des Landes verursacht und dafür gesorgt, dass Irland schließlich doch Hilfsgelder aus dem Rettungsfonds der Euro-Zone beantragt hatte. Im Gegenzug muss die Regierung Auflagen der Europäischen Union, des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank erfüllen. Dazu gehört in jedem Fall die Sanierung des Haushalts und die Neuordnung des Finanzsystems.

Noch an diesem Mittwoch will Regierungschef Brian Cowen einen strengen Sparplan für die nächsten vier Jahre vorstellen. Mit drakonischen Einschnitten will Irland sein Haushaltsdefizit vom derzeitigen Rekordwert von 32 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf drei Prozent verringern. In den kommenden vier Jahren sollen dafür etwa 15 Milliarden Euro eingespart werden. Neu eingeführt werden sollen eine Immobiliensteuer sowie ein Wassergeld für Trinkwasser. Auch eine Kürzung des bisher vergleichsweise hohen Mindestlohnes von 8,65 Euro pro Stunde soll zu dem Paket gehören, berichtete der irische Sender RTE unter Berufung auf Regierungskreise.

Streit gab es bislang über die Erhöhung der Unternehmenssteuer , der Irland seinen Boom verdankt, die aber viele EU-Staaten verärgert hat. Nach Informationen der Irish Times zeichnet sich in dieser Auseinandersetzung ein Kompromiss ab. Demnach will Irland vorschlagen, stattdessen eine Bankengebühr zu erheben. Dies wäre eine Auflage für die Institute im Zusammenhang mit dem Rettungspaket.