Brian Cowen sah blass und abgekämpft aus, als er in Dublin den Vierjahresplan zur wirtschaftlichen Erholung präsentierte. Dennoch versuchte er noch einmal alle Kraft aufzubringen, denn er wollte überzeugend wirken. "Dieser Plan schafft Sicherheit im Ausland und zu Hause", sagte er der kleinen Runde von Journalisten und versuchte, so staatsmännisch und überzeugend wie möglich zu wirken. Das internationale Hilfspaket von 85 Milliarden Euro ist geschnürt. Das irische Bankensystem ist erst mal gerettet, die Staatspleite ist vermieden. Mit dem Vierjahresplan musste der irische Premierminister nun Bond-Trader und Währungshändler davon überzeugen , dass Irland wieder kreditwürdig ist und der Euro damit stabil.

Dafür will die Regierung innerhalb der kommenden vier Jahre 15 Milliarden Euro einsparen, sechs Milliarden davon im nächsten Haushaltsjahr. Allein bei den Sozialleistungen sollen insgesamt 2,8 Milliarden Euro gekürzt werden. Wo die Sparaxt allerdings genau fallen wird, wird erst bei der Vorstellung des Haushalts am 7. Dezember bekannt gegeben werden. Sicher ist schon jetzt, dass der Mindestlohn, der mit 8,65 Euro pro Stunde in Irland vergleichsweise hoch ist, um einen Euro gesenkt werden wird. Die Mehrwertsteuer wird bis 2014 stückweise auf 23 Prozent angehoben, der Steuerfreibetrag wird herabgesetzt werden und dem öffentlichen Dienst steht ein Stellenabbau von knapp 25.000 Jobs bevor.

Irland Sparpaket Das Sparpaket Das Sparpaket setzt sich zusammen aus zehn Milliarden Euro Ausgabenkürzungen und fünf Milliarden Euro Steuererhöhungen. Rund 40 Prozent des Pakets (sechs Milliarden Euro) will die Regierung schon 2011 erzielen. Arbeit und Soziales Der Mindestlohn wird um einen Euro auf 7,65 Euro gesenkt. Sozialleistungen sollen bis 2014 um 2,8 Milliarden Euro gekürzt werden. Die Arbeitslosigkeit soll bis 2014 auf weniger als zehn Prozent von derzeit 13,5 Prozent sinken. Studierende sollen sich stärker an den Studienkosten beteiligen. Geplant sind Studiengebühren bis 2000 Euro im Jahr (bisher maximal 1500 Euro). Im öffentlichen Dienst sollen im Vergleich zum Niveau von 2008 knapp 25.000 Stellen wegfallen. Die staatlichen Lohnkosten sollen so bis 2014 um etwa 1,2 Milliarden Euro fallen. Die Pensionen sinken um 6 bis 12 Prozent, sofern sie über 12.000 Euro pro Jahr liegen. Steuern Die Mehrwertsteuer wird 2013 auf 22 Prozent erhöht, ab 2014 auf 23 Prozent. Der Unternehmenssteuersatz bleibt bei 12,5 Prozent. Einkommen wird künftig ab 15.300 Euro im Jahr besteuert, bisher lag der Betrag bei 18.300 Euro. Pensionen werden stärker belastet, die Kapitalertragssteuer reformiert. Vorübergehend wird ab 2012 eine Immobiliensteuer von 100 Euro wird eingeführt. Wasserzähler werden installiert, ab 2014 müssen die Iren Wassergebühren zahlen. Schulden Die Regierung erwartet 2011 eine Neuverschuldungsquote von 9,1 Prozent, 2012 von sieben Prozent, 2013 von 5,5 Prozent und 2014 von 2,8 Prozent. Bedingt durch die Bankenkrise lag die Quote 2010 bei 32 Prozent.

Unterm Strich wollen Cowen und sein Finanzminister Brian Lenihan damit die Neuverschuldung, die durch die Bankenkrise in diesem Jahr auf 32 Prozent katapultiert wurde, bis 2014 auf 2,8 Prozent senken. So, wie es der Brüsseler Stabilitätspakt verlangt. Auf zwei Einzelheiten legte Lenihan bei der Vorstellung der Zahlen besonderen Wert: Die Staatsausgaben für den Bildungsbereich werden nicht gekürzt und die Unternehmenssteuer bleibt mit 12,5 Prozent so niedrig wie bisher. Nur so könnte Irland seinen internationalen Wettbewerbsvorteil erhalten und erreichen, dass die Arbeitslosigkeit von jetzt 13,6 Prozent auf rund neun Prozent gesenkt werde.

Gerade die Unternehmenssteuer war für viele deutsche Politiker ein Stein des Anstoßes gewesen und so mancher hatte gehofft, die Iren könnten dazu gebracht werden , diesen "unfairen Wettbewerbsvorteil" aus dem Weg zu räumen und Firmen höher zu besteuern. Aber obgleich die Irish Times schon vergangene Woche zynisch bemerkte, Irland dürfe sich nach der Rettung als deutsche Provinz verstehen, waren Lenihan und Cowen nicht bereit nachzugeben .

Für die Iren kommen die Kürzungen nicht überraschend . Seit Monaten ist ihnen klar, dass die Spartortur der vergangenen drei Jahre weitergehen muss, in denen sie bereits Kürzungen von 14,2 Milliarden Euro hinnehmen mussten. Dass dies nicht wie in Griechenland, Frankreich und zuletzt in Portugal zu heftigen Protesten aus der Bevölkerung führte, liegt nicht zuletzt daran, dass die Regierung sich schon im Frühjahr den Rückhalt der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes gesichert hatte. Nach Gehaltskürzungen von bis zu 20 Prozent sind die Beamten nun bis 2014 vor weiteren Einschnitten und jeglichem Stellenabbau gesichert. "Die 25.000 Jobs, die bis dahin eingespart werden sollen, werden alle durch altersbedingte Pensionierung erreicht werden", sagte Niall Shanahan von der Gewerkschaft Impact.

Damit kann die Regierung sich einigermaßen darauf verlassen, dass der soziale Frieden im Land erhalten bleibt. Zwar marschierten einige Dutzend Mitglieder der Sinn Fein Partei Anfang der Woche vor dem Regierungsgebäude in Dublin zu einem lauten Protestmarsch auf, aber die Republikaner aus der nordirischen Provinz sind in Irland keine bedeutende Kraft. Auch der angesehene Publizist und politische Kommentator Fintan O’Toole glaubt nicht, dass die Iren sich dem Sparzwang mit Gewalt widersetzten werden. "Man sollte hoffen, dass sie die Schaufeln und Geräte in die Hand nehmen und sich gegen den Staat erheben ", sagte er, "aber ich halte das für unwahrscheinlich".

Dennoch, wenn Brian Cowen die Iren zur Solidarität aufruft und davon spricht, die Zeit sei gekommen, in der das Land sich den Herausforderungen geeint und mit Entschlossenheit stellen müsse, dann klingt das für die meisten Iren mittlerweile reichlich hohl. Einem anderen Politiker wären in dieser Situation wohl auch keine anderen Worte eingefallen, aber dass sie ganz solidarisch sparen können, beweisen die Iren schließlich schon seit Jahren. Und wenn Cowen beteuerte, die Reichen müssten jetzt einen größeren Beitrag leisten, weil die Armen geschützt werden müssten, dann glaubt ihm auch kaum noch jemand. "Die Anhebung der Mehrwertsteuer und die Einsparungen bei den Sozialleistungen wird vor allem die Geringverdiener treffen", urteilt Niall Shanahan "und da macht sich niemand etwas vor".

Während Cowen und Lenihan noch die Fragen der Journalisten beantworteten, sinnierte ein Beamter aus dem Finanzministerium, ihm käme die Situation vor wie Deutschlands Stunde Null nach 1945. "Die Rettung durch die Euro-Partner schließt das schreckliche Kapitel der Hybris der letzten zehn Jahre endlich ab", meinte er. Schlimmer könne es jetzt nicht mehr kommen, das sei doch auch ganz beruhigend. "Der einzige Unterschied ist freilich, dass wir in den kommenden Jahren Tausende von Häusern abreißen werden, während Deutschland sie wieder aufbauen musste."

Tatsächlich war Cowens Auftritt auch sein Schwanengesang. Indem er das Hilfspaket annahm, gab er die haushaltspolitische Souveränität des Landes an die Beamten von der EZB und dem IWF ab, die in den vergangenen Tagen mit am Tisch saßen, als er und Brian Lenihan den Vierjahresplan zusammenstellten. Politisch ist Cowen am Ende. Seine Koalition aus Fianna Fail und den Grünen hat eine Mehrheit von nur zwei Sitzen im Parlament. Und nachdem die Grünen Anfang der Woche auf eine Neuwahl im Januar bestanden, ist auch ihm klar, dass er mit der Umsetzung des Plans zum wirtschaftlichen Aufschwung nichts mehr zu tun haben wird.

Aber auch wenn die Labour Partei ab Januar an der Macht ist , wird sich nicht viel ändern. Die Sparpläne sind in Stein gemeißelt und binden jeder Regierung die Hände. Nach einem Jahrzehnt des kollektiven Wahnsinns , in dem die Banken durchdrehten und der Immobilienboom eingebildeten Reichtum verschaffte, steht den Iren eine harte Zeit bevor. Was ihnen bleibt, ist nur die Hoffnung, dass sie schnell vorübergeht.