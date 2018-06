Schwaches Wirtschaftswachstum, hohe Arbeitslosigkeit, wachsende Schulden: Die Unzufriedenheit in den USA ist groß. Die Schuld an der Misere geben die Wähler Präsident Barack Obama. Dabei hat er sich in der Krise gut geschlagen.

Das schwache Wachstum: Die Ökonomen Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff haben eine Vielzahl von Finanzkrisen untersucht . Ihr Schluss: Große Krisen verursachen langfristige Schäden. Mit dieser Erkenntnis im Hinterkopf schlägt sich Amerika wacker. Dazu beigetragen hat der American Recovery and Reinvestment Act , ein Konjunkturprogramm. Die Rezession ist überwunden, die Wirtschaft wächst, wenn auch nur schwach. Im Nachhinein betrachtet ist das Konjunkturpaket eher zu klein als zu groß ausgefallen. Sogar Deutschland hat nach langem Streit relativ zum Bruttoinlandsprodukt mehr ausgegeben als die USA.

Die hohe Arbeitslosigkeit: Rund acht Millionen Jobs sind in der Krise verloren gegangen. Auch hier wirkt das Konjunkturprogramm dämpfend: Bis zu 3,3 Millionen Jobs wurden durch die staatlichen Stützungsmaßnahmen erhalten. Dass neue Arbeitsplätze bislang ausbleiben , liegt zum einen an der immer noch fehlenden Nachfrage. Die amerikanischen Bürger bauen ihre Schulden ab und reduzieren den Konsum. Zum anderen am Strukturwandel: Arbeitsplätze in der aufgeblähten Bauwirtschaft werden schneller gestrichen, als sie in anderen Branchen neu entstehen. Diesen Anpassungsprozess kann die Politik nur mildernd begleiten, aber nicht verhindern.

Die steigenden Schulden: Im laufenden Jahr wird das Defizit auf wahrscheinlich zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen. Die Ursachen sind rezessionsbedingte Steuerausfälle und Steuergeschenke, die noch unter Obamas Amtsvorgänger George W. Bush beschlossen wurden. Auch das Konjunkturprogramm hat die Ausgaben erhöht. Diese Maßnahmen sind aber temporär und laufen automatisch aus. Schon im kommenden Jahr wird das Haushaltsloch wieder kleiner. Jetzt zu konsolidieren und gleichzeitig die Steuersenkungen dauerhaft festschreiben , wie es die Tea Party proklamiert, würde zu einer Rezession und am Ende zu noch mehr Schulden führen.