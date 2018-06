Nach den Kongresswahlen in den USA können Wall-Street-Banker tief durchatmen. Die Chancen stehen gut, dass sich ihre aggressive Lobbyarbeit der vergangenen Monate auszahlt und Obamas erbittert erkämpfte Finanzreform weitgehend entschärft wird. Die Republikaner stellen künftig die Mehrheit im Repräsentantenhaus – und übernehmen damit unter anderem auch die Leitung des Finanzausschusses.

Spencer Bachus, Volksvertreter aus dem südlichen Bundesstaat Alabama, muss zwar offiziell den Zuschlag für den einflussreichen Posten des Ausschussvorsitzenden von seinen Parteioberen erst noch bekommen. Doch er hat schon wenige Stunden nach dem Schließen der Wahllokale öffentlich eine Revision der Finanzreform gefordert. "Es gibt eine Menge Vorschriften in dem Gesetz, die Jobs vernichten und es wird eine Menge neuer Bürokratie geschaffen", kritisierte er in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. Vor allem die striktere Kontrolle und Einschränkungen beim Derivatehandel steht auf Bachus Streichliste. "Alle Derivate an Börsen zu zwingen, ist etwas, was zu weniger Liquidität in den Märkten führen wird. Das wird der Wirtschaft schaden und das wird Arbeitsplätze kosten", wiederholte Bachus Argumente, die auch die Banken vorbringen.

Die Derivateregulierung allerdings ist ein Kernelement von Obamas Antwort auf die Finanzkrise: Der ungebremst wachsende Handel mit außerbörslich gehandelten Kreditderivaten, der bisher weitgehend unüberwacht zwischen den Banken und anderen Marktteilnehmern stattfindet, gilt mit als Hauptursache für den Beinahekollaps des Weltfinanzsystems 2008. Deshalb sollen nach dem neuen Gesetz auch Derivatekontrakte, die bisher unter den Marktteilnehmern direkt abgeschlossen wurden, zunehmend standardisiert und vorwiegend an Börsen gehandelt werden.



Das passt den Banken gar nicht, würde es doch kräftige Einbußen bedeuten, denn sie verlangen für die außerbörslich gehandelten Instrumente deutlich höhere Margen von ihren Kunden. Auch nach der Krise gehören Derivate zu den Bestsellern der Wall Street. Allein im zweiten Quartal dieses Jahres hielten die Top-Banken nach Angaben der US-Aufsicht Derivate mit einem Nominalwert von 223 Billionen Dollar. Die Finanzkonzerne meldeten im selben Zeitraum Handelserlöse in Höhe von 6,6 Milliarden Dollar.



In Bachus' Visier ist auch die sogenannte Volcker-Regel, benannt nach ihrem Initiator, dem ehemaligen US-Zentralbankchef Paul Volcker, der Präsident Obama berät. Diese Regel würde den Eigenhandel bei den Banken stark einschränken. Sie gilt als eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen in der Reform, um einen Bankenzusammenbruch zu verhindern. Dahinter steckt die Idee, dass die Banken für das Finanz- und Wirtschaftssystem zu wichtig sind, um zuzulassen, dass sie ihr Eigenkapital bei Spekulationen riskieren.