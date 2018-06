Inhalt Seite 1 — Bayerische Hausärzte scheuen den Konflikt Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Das von Gesundheitspolitikern gefürchtete Beben ist ausgeblieben: Die bayerischen Hausärzte verbleiben im Kassensystem. Bei einer Vollversammlung des Bayerischen Hausärzteverbandes in Nürnberg stimmten lediglich 2751 der rund 7000 organisierten bayerischen Hausärzte für einen solchen Schritt. Damit fand der Vorschlag von Verbandschef Wolfgang Hoppenthaller unter den niedergelassenen Allgemeinmedizinern nur eine Zustimmung von knapp 40 Prozent. Der Verband hatte ein 60-Prozent-Quorum zur Voraussetzung für einen kollektiven Ausstieg aus dem Kassensystem gemacht.

Erst vor rund zwei Wochen hatte Hoppenthaller in einem Rundschreiben an die Ärzte Stimmung für den Kollektivausstieg gemacht. Die Hausärzte sollten keine Furcht vor der "Angstkampagne" der Kassen haben. Diese hatten abtrünnige Ärzte vor dem Existenzverlust gewarnt.

"Glauben die Kassen wirklich, dass sie uns durch die Krankenhausambulanzen ersetzen können?", fragte Hoppenthaller damals. In bayerischen Krankenhäusern fehlten im Moment schließlich 1000 Ärzte. Sollten die Krankenkassen Ernst machen und alle Patienten in die Krankenhäuser schicken, käme es zu einem "Chaos", sagte der Verbandschef.



Seit Jahren warnen die bayerischen Hausärzte vor dem schleichenden Niedergang ihrer Praxen. Sie beklagen wachsende Bürokratie und eine zunehmend schlechtere Bezahlung. Im Januar 2008 versuchte Hoppenthaller deshalb erstmals den Putsch gegen die "Knebelvertragsbedingungen" für Hausärzte. Damals erreichte die Vollversammlung seines Verbands jedoch nicht das nötige Quorum von 70 Prozent der Stimmen für einen Ausstieg.



Dennoch tat sich nach dem Protest etwas. Mit Unterstützung der bayerischen Staatsregierung kam es noch im gleichen Jahr zur Einführung von so genannten Hausarztverträgen. Patienten, die an diesem Modell teilnahmen, verpflichteten sich gegenüber den gesetzlichen Kassen, ihren Hausarzt als "Lotsen" zu nützen und nicht den direkten Weg zum Facharzt zu suchen. Doppeldiagnosen sollten dadurch vermieden und die Kosten gesenkt werden.

Im Gegenzug zahlten die Versicherten nur einmal jährlich die Praxisgebühr. Die Ärzte wiederum bekamen rund 20 Prozent mehr Honorar von den Vertragskassen. Auch in anderen Bundesländern, darunter auch Baden-Württemberg, wurde das Hausarztmodell eingeführt.

Nach Ansicht der baden-württembergischen AOK war die neue Regelung ein Erfolg: Die Vertragshausärzte hätten anschließend öfter billigere Arzneimittel aus Rabattverträgen verschrieben. Zugleich hätten sie fast doppelt so viele chronisch Kranke behandelt, als andere Kollegen, und deutlich mehr Menschen zu Vorsorgeuntersuchungen bewegt. Die AOK Baden-Württemberg hat ihre Hausarztverträge deshalb vorsorglich bis ins Jahr 2015 abgeschlossen.



In Bayern lief es anders. Die größte gesetzliche Krankenkasse des Bundeslandes, die AOK Bayern, kündigte einseitig die mühsam ausgehandelten Hausarztverträge aus dem Jahr 2008 und kassierte die darin enthaltene Vertragsfreiheit wieder ein. Für den Verbandschef Hoppenthaller ist dies die beabsichtigte Rückkehr in ein "System unter Knebelvertragsbedingungen". Die Hausärzte seien "nicht die Angestellten, sondern die Sklaven der Kassen".

Die bayerische CSU hat sich zudem mittlerweile erkennbar auf die Seite des Gesundheitsministers Philipp Rösler (FDP) geschlagen. Rösler will – unabhängig vom bundesdeutschen Einkommensgefälle – bis zum Jahr 2020 einheitliche Arzthonorare von Flensburg bis Konstanz.